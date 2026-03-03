Votaré por Pinzón

En recientes columnas me he referido a la necesidad de votar bien y a conciencia en las próximas elecciones. Así que, sin rodeos, con profundo patriotismo y la certeza de que estoy eligiendo la mejor opción, anuncio que el próximo 8 de marzo votaré por Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia.

La razón es tan simple, como contundente: creo firmemente en que Pinzón es el presidente que necesitamos, pues goza de todas las características que considero indispensables para asumir la más alta magistratura del Estado.

Para comenzar, Juan Carlos Pinzón es un gran ser humano. Es un hombre de familia, sencillo, honesto y transparente, con valores muy sólidos, que va a ostentar el cargo con honor y dignidad.

Segundo, porque pese a su juventud, es un hombre con experiencia en lo público. Ha sido ministro de Defensa, secretario General de la Presidencia de la República, dos veces embajador de Colombia en Estados Unidos, entre otros altos cargos.

En pocas palabras, Pinzón no llegará a la Casa de Nariño a aprender o a improvisar. Por el contrario, estoy convencida de que estamos ante un verdadero estadista, firme pero mesurado, con los pergaminos, el liderazgo y la preparación necesaria para atender con buen pulso problemáticas tan delicadas como la de la salud y la incesante corrupción.

Pinzón, además, tiene comprobada experiencia para superar el apremiante desafío de la inseguridad, ese lacerante flagelo que hoy por hoy azota los campos y ciudades de nuestra geografía. Hijo de militar y exministro de Defensa, tiene todas las credenciales para lograrlo.

Así mismo, el relacionamiento de alto nivel y el prestigio del que goza —por ejemplo— en Estados Unidos son prenda de garantía para que Colombia recupere el terreno perdido en materia de relaciones exteriores.

Pinzón también tiene el conocimiento, la inteligencia y la empatía necesaria para manejar la economía con responsabilidad, prudencia y austeridad. Lejos de la tentación del populismo, Pinzón es el hombre para lograr el sano equilibrio que permita suplir las necesidades de los menos favorecidos, sin asfixiar a los empresarios con impuestos desmedidos. Lo anterior se traducirá en más inversión, crecimiento económico y bienestar para todos.

Juan Carlos Pinzón es un hombre estudioso y hecho a pulso, que ha recorrido el país de extremo a extremo en calidad de funcionario y como candidato. Por eso conoce a fondo las problemáticas del ciudadano de a pie y sabe cómo solucionarlas.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, Pinzón no polariza. Es un hombre que sabe escuchar y que toma decisiones oportunas y acertadas.

De manera que, con enorme orgullo y aún más convicción, reitero: este 8 de marzo votaré por Pinzón. Es una decisión que he meditado, que me da mucha paz y me deja sumamente tranquila.

Los invito a que hagan lo propio y que, de la mano de Juan Carlos Pinzón, construyamos el país que soñamos, el país que merecemos.