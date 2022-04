Votos y Sables

La preocupación es que no hay un horizonte de política pública en defensa, se desconocen los procesos de transformación, capacidades y doctrina, lo que, en un espacio de amenazas híbridas, persistentes y nuevas, es altamente crítico.

No quisiera empezar esta columna hablando de los trinos de Petro, las respuestas de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández respecto a los Twitter del general Zapateiro Altamiranda, sino a propósito de este evento plantear una reflexión. La premisa con la que quiero iniciar es la siguiente: ninguna de las campañas conoce el sector de defensa en Colombia, pero todos hablan de reforma o transformación del sector. En efecto, las provocaciones de Petro por Twitter allanan desde una estrategia política, llevar a la esfera de la opinión pública una reforma de las Fuerzas con dos características; por una parte, proletarizar a los soldados profesionales y, dos fracturar la línea de mando en relación con los oficiales en función de la autoridad directa del presidente, situación peligrosa, porque claro, no conoce la formación de los soldados profesionales, los procesos de ascenso de suboficiales y oficiales y, la selección de los generales.

Lo único que acude a utilizar es una teoría un tanto vetusta de finales de los años noventa, titulada como Seguridad Humana de la ONU, enfoque ya superado desde hace más de una década. Así pues, la premisa de Petro de “en mi gobierno los generales obedecerán al presidente de la República”, es altamente incierta.

Pero si por allí llueve, por las otras campañas no escampa. Federico Gutiérrez afirma: “Apoyo a nuestras Fuerzas”, pero las preguntas son; ¿Apoyo, cómo?, ¿Cuál es la política pública?, ¿Pretende una reforma administrativa en el plano estratégico para lograr mejores capacidades de respuesta en lo operacional y en lo táctico?

Sergio Fajardo respecto al tema parece como Caperucita pérdida en el bosque a la espera del lobo; sin decir que los lugares comunes de Rodolfo Hernández son aún más desastrosos.

En síntesis, la preocupación es que no hay un horizonte de política pública en defensa, se desconocen los procesos de transformación, capacidades y doctrina, lo que, en un espacio de amenazas híbridas, persistentes y nuevas, es altamente crítico. Sin mínimo conocimiento no hay capacidad de mando y control por parte del presidente que llegue, lo que plantea un escenario social caótico para Colombia.

PD: 1. Petro logró algo que no habían logrado otros líderes políticos, unificó en torno a un comandante de Fuerza, un Ejército que venía dividido en la historia reciente y, una camaradería del Ejército con la Armada y la Fuerza Aérea que antes no era tan clara . 2. No quisiera pensar quién podría ser el ministro de defensa de Petro, quien solo ha manejado a la Policía de Bogotá.