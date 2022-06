Voy por Rodolfo

Muchos colombianos están dudando sobre por quién votar. Está claro que ni Petro ni Rodolfo son peras en dulce, pero son los que decidimos como país tener de finalistas en esta elección presidencial.

Asumamos por ahora que en la elección del presidente del 19 de junio los colombianos estamos buscando aquel candidato que logre mejorar la calidad de vida para los colombianos más necesitados, aquel 40 % que se encontraba en la pobreza después de la pandemia. Claro que hay más objetivos en un gobierno, pero creo que la gran mayoría coincidimos que este objetivo es el más loable.

Estamos dejando de lado objetivos que, si bien calan en parte de la población, no mejoran la calidad de vida de los menos afortunados. Por ejemplo, objetivos como la venganza política, que si bien genera sentimientos de satisfacción en parte de la población, lo único que logra es más polarización y menos generación de riqueza y progreso para los más pobres.

Por otro lado, tampoco consideremos los comportamientos pasados de los candidatos, que si bien son reprochables, reflejan en poca medida un futuro mandato presidencial en que la visibilidad de la gestión modula significativamente los mismos. Las declaraciones y actuaciones chabacanas de Rodolfo se equiparan en este rubro con las bolsas de dinero de Petro y sus cuatro divorcios, los carros de basura del exalcalde de Bogotá con el caso Vitalogic del exalcalde de Bucaramanga donde, de paso, no se materializó ningún detrimento. Estos temas no se abordarán en esta columna que considera que no reflejan la capacidad de generar progreso y bienestar.

Lo primero a comparar es la visión del Estado. Petro tiene en su mente un gobierno protagonista que participa activamente en todas las actividades de la sociedad, estilo Francia, Unión Soviética o Venezuela. Este Estado grande, pesado, por definición es ineficiente y entre más grande sea más dinero maneja y, por lo tanto, más expuesto a la corrupción.

La visión de Hernández es la de un Estado pequeño y eficiente, que tiene como rol las funciones básicas de justicia, Policía, etc., y que tiene como función redistribuir el ingreso por medio de medidas tributarias progresivas. Es la visión de los gobiernos de las economías eficientes, que permiten que la iniciativa privada tenga mayores revoluciones.

La segunda gran diferencia decae de la primera. Un Estado grande necesita recursos para funcionar. Hoy que la carga impositiva ronda alrededor del 70 % de las ganancias en Colombia, Petro está proponiendo incrementar los ingresos del Estado en 110 billones de pesos, los cuales vendrán en un 50 % de las pensiones de los trabajadores y un 50 % de impuestos a las fortunas de los más adinerados del país.

Está demostrado que un incremento en la carga impositiva limita la inversión en el país, haciendo que los empleos migren hacia otras latitudes, golpeando aún más a las clases desfavorecidas. La propuesta de Rodolfo es disminuir la carga impositiva a las empresas, generando mayores crecimientos económicos y, por lo tanto, mayor progreso y bienestar para los menos favorecidos.

Lo descrito en los párrafos anteriores no son opiniones, son hechos que se pueden comprobar en diferentes países a lo largo de la historia.

En otros aspectos son difíciles de medir las diferencias entre los candidatos. El equipo de Petro, aunque aún no definido, tiene lunares como lo tiene el equipo de Rodolfo, en sus jefes de campaña y los políticos que los acompañan. La prensa, que se ha destapado últimamente, se ha enfocado en estos aspectos, los cuales son secundarios en la elección de un equipo de gobierno.

Un segmento de la población significativo que no se ha tenido en cuenta es el sector de los trabajadores informales. Petro se ha unido con los sindicatos como Fecode, que pugnan por defender los derechos de los trabajadores formales generando brechas significativas con el resto de la población. Hernández, aunque no se ha referido al tema, busca un entorno más apropiado para que los negocios fluyan, lo cual los beneficiaría económicamente.

En conclusión, en la medida que se acercan las elecciones, y considerando como factor de selección principal el bienestar de los menos favorecidos, todo parece indicar que las políticas ofrecidas por Rodolfo Hernández son más ortodoxas y terminarán favoreciendo más los más vulnerables. Fuera de las banderas de campaña de ataque a los corruptos por parte de los dos candidatos, la economía ortodoxa, rigurosa tiende a funcionar mejor que la imaginativa.