¿Y del elefante qué…?

Desde el año pasado hemos denunciado, desde nuestro miniforo digital, el salto a las 300.000 hectáreas de coca. Denunciamos los reportes en el Cauca, Nariño y todo el pacífico sur de la caída de los precios en la coca prensada, por el extraordinario aumento en la oferta y la canalización de parte de ese exceso de coca hacia las capitales y ciudades intermedias del país para nutrir el microtráfico y promover el consumo en niños y adolescentes con el pase fino (50% de pureza), o zurumbo, o bichas, o como sea que en cada región se denominen las dosis gratuitas o baratas de alta pureza para formar adictos y crear nuevos mercados de vicio en colegios, parques y universidades.

Y denunciamos los Pactos de la Picota celebrados entre otros por Juan Fernando Petro (a quien el comisionado Rueda ahora niega su paternidad) y el abogado Pedro Niño, quienes recorrieron penales en 2021 y el primer semestre de 2022, amparados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (qué belleza), buscando afanosamente los apoyos mafiosos para asegurar el triunfo electoral.

¿Son estos los Giraldo, los Mestre, los Murcillo del nuevo régimen?

Ahora que los carteles supuestamente desaparecidos de los Rastrojos, el loco Barrera y la Oficina de Envigado reclaman estatus y, que el Golfo y Sinaloa designan voceros ante el gobierno e, incluso, se pavonean ante los elenos y las Farc como narcos de igual derecho y discuten por donde o bajo qué ley se les dispensarán los beneficios ya pactados, incluyendo, como no, la NO EXTRADICIÓN, ¿seguiremos sin confrontar a Petro y sus voceros tapados y destapados en las cárceles y laboratorios de coca de Colombia con las evidencias de pactos de favorecimiento electoral a cambio de beneficios carcelarios, perdones, lavado de fortunas y no extradición?

¡Qué vergüenza!

Ya era claro que la ampulosa retórica de la paz de Santos partía de la premisa hipócrita de tolerancia con el narcotráfico, principal fuente de ingresos de las Farc, para poder avanzar en la destructiva serie de concesiones de La Habana y en el que, a la postre, ha sido el peor fracaso de 40 años de fracasos en la cultura dialogante de gobiernos que, en su mediocridad, prefirieron el espectáculo del diálogo y la negociación de la ley a construir la vigencia del estado de derecho en el territorio con la presencia efectiva de la ley, la justicia y el desarrollo.

Y así, los consensos de condena social al narco, logrados después de la oscura noche de los ochenta y los noventa, se rompieron con la suspensión judicial de la erradicación aérea y ahora con la prohibición de la erradicación manual.

Claro que, el M-19 ya había aceptado la financiación del cartel de Medellín para extender la lucha armada destinada a destruir la rama judicial en la toma del Palacio de Justicia, por lo que no fue difícil aceptar la financiación del narco y la coerción del voto por los carteles para llegar al poder en 2022.

Ahora evidenciamos la entrega del país a los carteles guerrilleros y mafiosos. Es una política real de gobierno. ¿Y seguimos sin hablar del elefante?

La ambición en realidad no conoce límites. Creo que, por una parte, el afán de ganar las elecciones hizo que el hermano mismo del presidente Petro fuera el negociador con las mafias en las cárceles de Colombia. Así como los carteles de los noventa reclamaban siempre el pantallazo con Samper o sus gestores más cercanos como la Monita Retrechera.

Hoy claman que les cumplan y les están empezando a cumplir, así sea negando lo que hace la mano izquierda.

¿Cómo se les cumple? Pues de muchas maneras. Legalizando los cultivos y eliminando la erradicación, lo cual permite reducir los costos de vigilancia de cultivos y disponer de tropas para retomar la extorsión, boleteo y abigeato (que de paso deja de ser delito).

Suspendiendo la destrucción de laboratorios y la incautación en carretera o rutas de salida, para que sea posible inundar los mercados compradores y compensar la caída del precio por el exceso de oferta.

Obviamente, permitiendo la intimidación abierta, directa y contundente de fiscales y jueces como se permitió por el ministro de Defensa en el caso Tarazá. Recordemos que, con la mafia colombiana, con un mensaje basta para amenazar a muchos.

Y claro que, como lo muestra el ELN y está previsto en el proyecto de ley de sometimiento, cuanto más cadáveres de policías y soldados usted traiga al comisionado de paz, mejores condiciones de “negociación” o “sometimiento” tendrá.

Sin hablar de las rebajas, fortunas y no extradiciones.

El elefante destruirá al país y la economía, llenará de sangre nuestros ríos, nos llevará de nuevo al infierno de ser ciudadanos de una narco democracia y no permitirá un diálogo serio respecto de la despenalización del narcotráfico.

Pero a Petro no le importa. En el caos podrá reinar y sus súbditos podrán tener su mordida de la plata del narco. No solo de corrupción vive el marxismo.