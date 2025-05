¿Y el candidato para el 2026?

El colombiano promedio, aquel de a pie, con un mínimo de ilustración, ve sin tapujos que el rumbo que está tomando el país no es el correcto y qué gran culpa la tiene el presidente a motu proprio.

Es imposible para los demócratas ignorar el carácter de un presidente autócrata que no aguanta posturas diferentes a las suyas, sea que provenga de sus opositores, el congreso, las cortes, los gremios, los periodistas o hasta su propio gabinete. El pueblo no está con Petro, a pesar de que lo repita mil y mil veces en búsqueda de apoyo a sus reformas. Repetir y repetir una y otra vez una mentira no la hace una verdad.