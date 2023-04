Y no pasa nada…

Vivimos en un país que no tiene límites. En el que nadie toma responsabilidad por sus actos y en el que no existe consecuencia alguna por el mal actuar de ciertos individuos. Hace pocos meses, Day Vásquez, ex pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente, hizo la terrible denuncia de que Nicolás había recibido dinero de personajes cuestionables como el hombre Marlboro’ y del ‘turco Hilsaca’ para la campaña presidencial de su papá, pero que dicho dinero nunca llegó a la campaña y que Nicolás se habría quedado con ella. Tras estas gravísimas acusaciones, el presidente Petro pidió que se investigara tanto a su hijo como a su hermano, pero como todo en este país, no ha pasado nada y probablemente tampoco pasará. Day Vásquez transitará a la historia como la ex dolida y desesperada que inventó un chisme para hacerle daño a su expareja.

Es tan peligroso y grave lo que sucede en el país que nos han acostumbrado a que aquí no existen investigaciones, sanciones ni consecuencias para castigar el mal actuar de los ciudadanos. Hace unos meses el senador Alex Flórez protagonizó un vergonzoso video borracho con una trabajadora sexual en Cartagena en el que le decía a la policía la célebre frase: “usted no sabe quién soy yo”. Este hecho no tuvo consecuencia ni sanción alguna, es más, Flórez sigue siendo un “honorable” senador de la república. En cualquier otro país el senador muy seguramente hubiera obtenido una sanción ejemplar. Ha habido un sinfín de nombramientos de personas que en vez de tener un cargo político deberían estar en la cárcel. Vivimos en un país en el se recibe a Aída Merlano con la misma importancia con la que se recibe al Papa. Como ciudadanos nos vemos obligados a ver una espeluznante película diaria que protege a los que pertenecen al gobierno y tienen el poder. En la que asesinan soldados y los responsables no pagan por sus actos, en la que se nombran embajadores sin tener carrera política, en la que la derecha se vende a la izquierda, en la que los hechos y la verdad son cambiados a conveniencia de los políticos, y en la que nadie paga por sus actos.

Es una película que parece no tener fin y en la que sus guionistas cuentan con una inteligencia desbordada que permite enredar a los ciudadanos para tergiversar las verdades y peor aun haciéndonos olvidar de hechos de suma gravedad como el de Nicolás Petro y la campaña de su papá. Los guionistas son tan hábiles que ya nadie pregunta ni se acuerda de Nicolás. Los colombianos estamos sumergidos en una película de terror que parece no tener límites, que poco a poco nos va a llevar al abismo a menos de que se cambie el guion. Es momento de abrir los ojos y de reaccionar para no seguir permitiendo que nos envuelvan a su conveniencia. Hay que tener claro quiénes son los villanos y quiénes son los héroes de la historia, ya que poco a poco nos han querido suplantar y modificar la verdad.

“Todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio”- Aristóteles