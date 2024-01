¿Y si se hiciera un piloto para la reforma a la salud?

Para los estudiantes de la historia de la humanidad, pocas veces los avances positivos para las sociedades se han logrado por medio de saltos al vacío, si no que son resultados de procesos de prueba y error.

En diciembre, la reforma a la salud pasó en segundo debate en la Cámara de Representantes, en una aprobación con aire a pupitrazo limpio. Solo 10 artículos de los 134 propuestos fueron eliminados, entre ellos los que proponían un cambio en los nombramientos de los gerentes de los hospitales públicos y en las funciones de la SuperSalud, la modificación en la regulación de precios de medicamentos y algunas disposiciones sobre discrepancias diagnósticas.

El corazón de la reforma aprobado en esta instancia incluye la modificación del modelo de salud en que Centros de Atención Prioritaria (CAPS) prestarán servicios, la modificación de las funciones de las EPS y el control público de los desembolsos de dineros del sistema por medio de la Adres. En otras palabras, la reforma a la salud sigue su paso hacia el Senado, donde en principio la tendrá más difícil, gracias en gran parte a que los representantes a la Cámara del partido de la U, los conservadores y los liberales antepusieron sus intereses económicos a los de la población.

Una de las mayores críticas a la reforma es que no tiene un estudio de su impacto a las finanzas públicas, el cual se ha negado el Gobierno a suministrar como proponente. En general, la reforma es una privatización del sistema, donde lo más importante desde el Gobierno parece ser que el estamento político, y no prestadores privados, tengan el control sobre esos fondos.

Se viene a continuación una seguidilla de tres instancias en donde la reforma podría caerse. Primero, en la comisión séptima del Senado, donde el Gobierno tiene solo 6 de 14 votos asegurados, de los cuales dos son de curules no ganadas en contienda electoral: la del partido Comunes y la de las Autoridades Indígenas de Colombia. Segundo, la plenaria del Senado, donde la aprobación de la reforma podría costarle el voto de opinión a muchos congresistas.

La gran preocupación es que el Gobierno decida quitarse de encima la presión de las EPS al ofrecerles condiciones magnánimas de salida del negocio, a los senadores por medio de cupos indicativos rentables para sus campañas y a los médicos la promesa de mejor remuneración. Como siempre quien no está organizado para quejarse ni para ejercer presión, el pueblo, será el paganini de la reforma, con un incremento de costo de prestación de servicio que en un momento u otro se transformará en otra reforma tributaria, y, un servicio de calidad desigual.

La tercera instancia de aprobación pendiente será la Corte Constitucional, que decidirá si la reforma es estatutaria, con lo cual el trámite realizado en el congreso no sería legal, o es una ley ordinaria. En principio, dados los argumentos legales, la reforma no debería pasar de esta instancia a menos de que la mermelada fluya también por lo alto del poder judicial.

Las asociaciones de médicos, economistas reputados, expertos del sector, los gremios y exministros de Salud han expresado su desacuerdo con la reforma. Sin negar la posibilidad de que el modelo propuesto pueda ser exitoso, convendría al país implementarla por pasos, realizando inicialmente un piloto en las zonas rurales, para que una vez que entre en funcionamiento se escoja el modelo que mejores resultados dé.

Para los estudiantes de la historia de la humanidad, pocas veces los avances positivos para las sociedades se han logrado por medio de saltos al vacío, si no que son resultados de prueba y error en los que no se destruye el carruaje hasta que se compruebe que el automóvil funciona mejor, si es que funciona.

Cuando una entidad estatal o una empresa desarrolla un software, no se deshace el anterior sin pilotear el nuevo, por el alto riesgo que genera. Solo estas reflexiones deberían llevarnos a que funcionemos como quienes han hecho de la humanidad un mejor lugar y que no borremos todo de un plumazo para encontrarnos con algo que tiene la probabilidad de no funcionar.