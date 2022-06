Yo no voto en blanco, yo voto por Colombia

El pasado 29 de mayo Colombia se pronunció de manera contundente exigiendo un cambio, 21 millones de ciudadanos nos manifestamos en las urnas. Yo, particularmente acompañé con convicción a Fico Gutiérrez, un ser humano correcto, un candidato preparado con el que me identifiqué en sus propuestas, en la búsqueda del orden y las oportunidades para todos, pero, sobre todo, en su convicción por defender la vida, las libertades, las instituciones y la democracia.

Perdimos en democracia y soy consciente del descontento ciudadano con la clase política tradicional, vieron rodeado a Federico de esos partidos tradicionales que la gente hoy detesta, se repitió la historia de hace 4 años con Germán Vargas que, a pesar de ser el mejor candidato, el más preparado, el más capaz y con las mejores propuestas, el pueblo votó en contra del establecimiento.

En medio de este guayabo electoral de los colombianos que acompañamos a FICO, hoy afrontamos otra realidad, tenemos dos candidatos y entre ellos debemos elegir al próximo presidente de nuestro país poniendo a Colombia por encima de todo. Las amenazas contra la democracia siguen latentes por esa opción que se vende como un cambio, con Ernesto Samper, Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, Juan Fernando Cristo, Gustavo Bolívar y varios de los políticos cuestionados, esos que incentivan y promueven el odio, esos que pactan con criminales en las cárceles a cambio de un perdón social. Sí, también me refiero a esos que se reúnen en privado a buscar cómo acabar moralmente a su contrincante, así tengan que mentir para destruir, sin respetar los mínimos principios que tanto reclama la política.

Quiero hacer un pequeño recorderis, Gustavo Petro gobernó en Bogotá, no cumplió con sus promesas y salió con una alta desfavorabilidad que se disputa con Claudia López que, claramente es su aliada en esta carrera por llegar a la presidencia. No podemos olvidar que el 75 % de los bogotanos dicen sentir que la ciudad va por un mal camino, además, el 88 % de los ciudadanos se sienten inseguros. Los colombianos también estamos cansados de políticos mentirosos y oportunistas que están dedicados al sicariato moral, ese que representa la alcaldesa de Bogotá, el de Cali y el suspendido alcalde de Medellín, curiosamente ellos hoy están con Gustavo Petro.

Colombianos y colombianas, es momento de tomar una decisión, recuerden que ese voto que vamos a depositar este domingo es por Colombia, solo basta con mirar a nuestros países vecinos que han caído en gobiernos de izquierda que se perpetúan en el poder, que sus gobernantes se enriquecen mientras el pueblo cae en la miseria, el desempleo y el hambre. Chile es el ejemplo más reciente de lo que no puede pasar en Colombia.

Por eso, en defensa de mi país mi voto, que es uno más, será por el ingeniero Rodolfo Hernández y aunque no lo conozco, espero que sus intenciones de luchar contra la corrupción, de acabar con el despilfarro y de trabajar por superar el hambre y la pobreza, que se agudizó con la pandemia, se hagan realidad. Confío en ese empresario que sabe cómo gerenciar, además, debo confesar que me gusta mucho su fórmula vicepresidencial, Marelen es una mujer hecha a pulso, una académica, licenciada en química y biología, sin lugar a dudas una mujer preparada con la que me identifico y estoy segura que ayudará a transformar la educación en Colombia. No me cabe la menor duda que con educación lograremos ser un país menos desigual.

Ahora, en mí el ingeniero encontrará una mujer que llegó al Congreso a trabajar por recuperar la confianza de la ciudadanía, con una agenda de reactivación económica y social, que actuará con independencia y con rigor, que estará haciendo el control político que corresponde y que le exigirá como Representante a la Cámara electa por Bogotá que se comprometa a continuar con la primera línea del Metro y la cofinanciación de las obras más importantes, que recupere la ciudad ayudando a combatir la inseguridad y el desgobierno. Bogotá necesita un presidente a quien le importe.

Por otra parte, con el ingeniero comparto una propuesta que hice en campaña que es eliminar el IVA y cambiarlo por un impuesto al consumo del 10 %, un cambio económico real y estructural que busca un recaudo más justo. Por estas razones y principalmente por el bienestar y el futuro de todos, invito a los más de 5 millones de colombianos que acompañamos a FICO en la primera vuelta que, sin dudarlo, voten por Rodolfo y Marelen este domingo y antes de pensar en votar en blanco piensen en sus hijos y en cuidar a Colombia. Vamos a unirnos para defender la democracia y la libertad, porque el voto en blanco no es una opción viable, el país nos necesita. Yo no voto en blanco, voto por Colombia.