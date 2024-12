Le quité lo de insoportable por que al final creo que somos tan adaptativos que casi todo es soportable.

Sabemos que somos finitos y que finalmente venimos a la vida perseguidos por su antítesis diaria…nos vamos a morir. Pero nadie quiere reconocerlo, nos asusta hablar de la finitud propia. Un día que me vendieron un seguro de vida lo entendí, la vendedora negocia con la muerte pero me dijo “ si le pasara algo, Dios no lo quiera…” es la continua dicotomía humana.