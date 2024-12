El consumo en una época de cuarentena en casa se ve afectado, es clave no pensar no en subsidios o prestamos que estos negocios puedan pagar después. La idea es como el gobierno puede crear planes o iniciativas para ayudarlos a reinventarse y tener estrategias que permitan conectar con sus clientes en diferentes niveles al presencial. Por supuesto esto no es posible para todos los negocios, pero para aquellos que lo puedan hacer es una ventana a nuevos mercados y formas de producción y ventas.