Empezó desde cero, es extremadamente adinerada y la influencia que tiene sobre las personas es inigualable. Aquí están sus 10 mandamientos para el éxito:

1. "La clave para alcanzar un sueño no es enfocarse en el éxito, sino en ser significativo"

Si un emprendedor se enfoca en ser significativo, relevante, valioso para el cliente, este reaccionará eventualmente. El mercado está lleno de productos y servicios compitiendo por atención, así que cuando los emprendedores les cambian la vida a los clientes es cuando estos empiezan a valorarlo y a generar compras de una manera prácticamente automática.

2.“La suerte es la preparación coincidiendo con la oportunidad”

Winfrey no cree en la suerte, ella no deja nada al chance. La fuente del éxito está en el trabajo duro. Cuando los emprendedores trabajan para hacer compañías poderosas, cerrar contratos importantes, ser exitoso, ahí es cuando logran sacarles el máximo provecho a las oportunidades.

3. "Tú te conviertes en lo que crees"

Los pensamientos definen la persona en la que se va a convertir alguien, esta es la razón por la que los emprendedores deben tener visiones ambiciosas. Muchos no alcanzarán sus metas, pero llegarán cerca. En términos de visión, lo más importante es plasmarla en las proyecciones financieras para entender cómo se va a llegar hasta ella.

4. "Nunca, ni siquiera por un minuto, me he enfocado en el dinero"

Son muchos los emprendedores cuya motivación es el dinero, la riqueza. Esto los lleva a tomar decisiones que no siempre son las mejores para los clientes. Los emprendedores deben tener presente que su meta es servir al cliente: en el momento en el que hacen esto, el éxito y el dinero llegan solos.

5. “Entre más celebres tu vida, más razones tendrás para celebrar”

El agradecimiento y la celebración son claves para el éxito porque el camino de emprender es muy dificil y el espíritu debe mantenerse fuerte a través del famoso"valle de la muerte". Cuando las personas agradecen y celebran, esto los llena de felicidad, la que se traduce en fuerza y resistencia. Las victorias hay que celebrarlas en grande y los fracasos, superarlos rápidamente.

6. "Rodéate solo de personas que te van a llevar más alto"

Los emprendedores deben tener equipos fuertes a su alrededor, tanto en conocimiento y experiencia, como en positivismo. Idealmente, estas personas deben ser más talentosas que el fundador para que ellas lo empujen a ser mejor y ayuden a que la compañía alcance el éxito más rápidamente.

7. "La pasión es energía. Siente el poder que viene de enfocarnos en lo que nos apasiona"

Cuando una compañía inicia, su activo más importante es el fundador, la organización no tiene nada: ni clientes, ni recursos, ni operaciones establecidas, ni relaciones. Lo único que las empresas tienen en este punto son la visión y el trabajo del emprendedor. Cuando ese se da por vencido, la marca quiebra sin ninguna alternativa. Así, la pasión de este debe alimentarse todos los días, es la gasolina del emprendimiento.

8. "Con cada experiencia estás pintando tu lienzo, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión"

Los emprendedores usualmente no se definen como artistas, pero la realidad es que son artistas, todo el tiempo están creando desde cero, y como artistas deberían tener como meta alimentar la creatividad. La creatividad de un emprendedor se pone a prueba todos los días, en cada una de sus decisiones, no solo en la creación del producto.

9. “Uno de los riesgos más grandes en la vida es nunca tomar un riesgo”

El éxito no llega solo, hay que tomar decisiones, asumir riesgos. La zona de confort no cumple sueños, lo que cumple sueños es tirarse al agua, intentar, luchar. Los emprendedores que tienen en su corazón el deseo de emprender deben asumir el miedo al fracaso para poder llegar a ser exitosos.

10. "El gran secreto de la vida es que no hay un gran secreto. Sea cual sea la meta, se puede llegar ahí si se está dispuesto a poner el trabajo que se requiere"

Son muchos los emprendedores que se dedican a entrar a cursos y talleres para encontrar el secreto de cómo ser exitosos (sobre todo de cómo vender más) y no se dan cuenta de que no hay un secreto. Cada compañía es única, cada industria es única y, por lo tanto, el emprendedor debe encontrar la fórmula del éxito específica para su compañía. Valga aclarar que no estoy diciendo que los cursos y talleres son una mala idea, lo que estoy diciendo es que la solución no está en estos, sino en utilizar lo aprendido y hacer experimentos, a ver si aplican concretamente para sus compañías. Cada uno deberá descubrir qué le sirve y qué no.