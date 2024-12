Otro supuesto importante detrás no solo de la proyección del crecimiento sino también del comportamiento de los precios es la tasa de cambio que de acuerdo al informe se vería menos presionada al alza en un escenario de menor incertidumbre mundial y menores tasas de interés internacionales.

Hay que tener en cuenta que estos ejercicios de proyección son soportados por una serie de supuestos y de qué tan cercano sea su comportamiento en la realidad dependerá la necesidad o no de ajuste de dichas proyecciones, por eso quiero citar algunos que me parecen muy relevantes y son temas que definitivamente captarán nuestra atención a lo largo de este año.

Debido al espacio disponible en la columna me centré en algunos puntos que me parecieron interesantes pero no le puedo hacer justicia a todo el trabajo e información que contiene el informe, por eso si quieren revisarlo completo les dejo este link.