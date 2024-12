Aunque todos los días aprendemos más y más acerca de esta crisis y nuestro vocabulario tiene infinidad de palabras nuevas, mi hijo de seis años habla con seguridad acerca del coronavirus, de contagio y de cuarentena, parece que algunos líderes no han entendido la dimensión del reto que se nos avecina en un futuro no muy lejano.

Así como veremos en Latinoamérica un crecimiento grande de la pobreza, muchos de los que habían logrado salir de esta en los últimos años recaerán, seguramente también veremos emerger una nueva casta de nuevos ricos que lograron aprovechar la pandemia y hacer negocios no tan santos a base de contratos, ayudas, mercados y material médico, a estos la sociedad debe darles la espalda, nunca es el momento de quitarle al necesitado en beneficio propio, mucho menos en momentos de crisis. He tratado con unos amigos de ayudar a población vulnerable con unos mercados, y con base en esto siento decirles que mucha de la ayuda del gobierno no está llegando a donde se necesita, los organismos de control deben tener los ojos muy abiertos para vigilar esto, fuera de que tenemos pocos recursos, no podemos dejar que algunos inescrupulosos los mal utilicen.

También es cierto que el Gobierno Duque ha tenido que romper paradigmas en cuanto a su régimen fiscal, económico y de subsidios, pero esto no implica que hacia futuro el Estado se convierta en un benefactor universal de estos subsidios porque no tiene los recursos y porque es mas eficiente utilizar los pocos que hay en programas que a largo plazo mejoren las condiciones de vida de las personas en vez de dar limosnas hoy. Ciertos sectores quieren aprovechar estos momentos para presionar cambios económicos que no tienen ni pies ni cabeza pero que a la luz de una sociedad necesitada dan beneficios políticos, a estos también tenemos que pararlos de raíz en su empeño de dividir en momentos de crisis y de crear falsas expectativas.

Mientras la mayoría de los colombianos miramos cómo salir de esta crisis, cómo ayudar al vecino, a los conocidos, unos pocos ya están maquilando cómo ganar las elecciones en el 2022, esto no tendría nada de malo si lo hicieran en franca lid, el problema es que lo quieren hacer utilizando lo mas bajo de la política, creando delitos donde no los hay, inventando escándalos mediáticos que terminan dejando muchos heridos inocentes en el camino y hasta llevando a sus rivales políticos ante la justicia por supuestos hechos manipulados pero solo quieren sacarlos del camino. No nos podemos dejar embutir otro montaje como el del hacker del 2014, bastante daño nos hizo.