¿Quieres hablar de algo? Le pregunté casi previendo su respuesta. Sus ojos se llenaron de agua y a mí la verdad me dio un dolor de estómago que sentí como una punzada. Jorge llevaba algún tiempo un poco aburrido con su trabajo por que hacia muchos años que hacia lo mismo, y los chicos de las nuevas generaciones lo hacían más rápido con nuevas plataformas que él no conocía.

Ya no quiero trabajar más. Me siento fuera de lugar en un sitio donde he trabajado veinte años. Me quedan dos años para pensionarme y no se si voy a aguantar, tampoco se que voy a hacer cuando tenga que irme a mi casa.