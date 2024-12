JOSÉ MIGUEL SANTAMARÍA

Más de lo mismo

Llegó el momento de reflexionar acerca de las elecciones del pasado 27 de octubre. Aunque muchos han salido a dar parte de victoria y otros de derrota, solamente hay una realidad: perdió el país. No lo digo porque mi partido no haya obtenido los triunfos que pretendíamos si no porque cada vez es más evidente que nuestras costumbres políticas están llamadas a recoger.