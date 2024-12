Masstige y populencia: la masificación del prestigio y la democratización del lujo

La naturaleza aspiracional de la clase media combinada con un clima económico de incertidumbre y presión puede ayudar a explicar el surgimiento y crecimiento de las marcas masstige. Michael J. Silverstein y Neil Fiske en su artículo publicado en Harvard Business Review en el 2003, introducen el concepto de “masstige” e identifican como algunos de sus referentes a marcas como Kiehl, Bath & Body Works, Coach, Victoria’s Secret, Starbucks y los vinos Kendall-Jackson. Silverstein y Fiske , autores también del libro Trading Up, observaron que los consumidores comenzaban a inclinarse por artículos que en sus categorías tenían mayor calidad, gusto y aspiración, sin llegar a ser tan caros como para no poder acceder a ellos. Los autores identifican que, mientras los productos de lujo representan estatus y exclusividad, los productos de masstige se enfocan en aprovechar las emociones y valores compartidos por personas con diferentes niveles de ingresos; así, las personas cambiarán “hacia arriba” sus hábitos de consumo en aquellas categorías que les brinden mayores beneficios emocionales.

Los productos de lujo democratizados son definidos por Jean-Nël Kapferer y Vicent Bastien en su libro “The luxury strategy: Break the rules of marketing to build luxury brands” como “artículos ordinarios para gente extraordinaria”, que al mismo tiempo son “artículos extraordinarios para la gente ordinaria”.

Por su parte, el profesor Justin Paul de la Universidad de Puerto Rico acaba recientemente de publicar los resultados de su investigación y análisis sobre la estrategia de mercadeo de masstige en la revista académica European Journal of International Management. En este estudio el doctor Paul encuentra que la estrategia masstige es una evolución del mercadeo convencional de marcas premium. Define masstige como “prestigio masivo”, “un fenómeno en el que los productos regulares con precios moderadamente altos se comercializan al máximo número de consumidores creando prestigio masivo sin bajar los precios o sin ofrecer descuentos”.

Explica el autor, en concordancia con Silverstein y Fiske, que el “marketing de masstige permite a los consumidores comprar artículos de alta calidad a un precio razonable, lo que les da una sensación de satisfacción al adquirir estos símbolos de estatus”. Para Justin Paul el marketing masstige es “un fenómeno estratégico con el objetivo de penetración de mercado y gestión de marca en la era de la globalización”.

Keji Adebeshin, en su trabajo de grado de Auckland University of Technology sobre la publicidad de marcas masstige, encontró que los cinco temas publicitarios implícitos que son compartidos por marcas de lujo y las masstige son la exclusividad, independencia, sofisticación, realización y orgullo. Adebeshin identifica además los temas exclusivos de las marcas de lujo tradicional, que son: autenticidad, herencia, atemporalidad y prestigio; por su parte los temas que diferencian las marcas de masstige son la estacionalidad, el atractivo y la aventura.