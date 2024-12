MARIO VALENCIA

¿Negociando a escondidas con Japón?

En febrero de este año habría tenido lugar en Bogotá una nueva ronda de negociación del TLC con Japón, la cual no se hizo pública, se realizó a puerta cerrada y no se tiene balance de sus resultados. De hecho, en la web del Ministerio de Comercio no aparecen informes oficiales y el ‘link’ de las presentaciones del equipo negociador se muestra como “Enlace No Disponible”.