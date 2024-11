La solución no se encuentra en crear campañas de desprestigio por un bando o el otro. Esto solo contribuye con los problemas, ya bastante marcados, de polarización en nuestro país. Aquí la verdadera conversación debería girar entorno a la innovación, a entender hasta qué punto son aceptados nuevos modelos de negocio de base tecnológica, a cómo se va a legislar cuando se desarrollan iniciativas desconocidas y a cómo desarrollar una mentalidad colectiva que acoja las nuevas ideas y que centre su pensamiento desde la abundancia y no desde la escasez. Cuando entendemos que siempre hay suficiente para todos, la abundancia fluye, pero cuando se vive desde el miedo a perder, a no tener suficiente, y a no colaborar por la amenaza de volverse irrelevante; las dificultades se convierten en una profecía autocumplida.

Esperemos que la voluntad del Gobierno por crear regulaciones que apoyen la transformación digital no pierda su impulso cuando comiencen a enfriarse los ánimos, pues hoy se llama Uber, pero seguramente seguirán existiendo casos donde los menos preparados pierden las oportunidades a medida que se hace más fuerte un cambio tecnológico o digital. Sino basta solo con hacer fila en un banco para ver carteles de los sindicatos quejándose por la opresión que sienten por la transformación digital de las organizaciones bancarias; con la diferencia que aquí no se evidencia una ola mediática generando presión por volver atrás o porque se acaben las sucursales virtuales.