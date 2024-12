Con esto no quiero decir que cada tema sea irrelevante. Lo que quiero anotar es el hecho de constatar la capacidad que tenemos de aferrarnos al tema que expone la coyuntura y dejar en un segundo plano temas que son y siguen siendo relevantes para garantizar nuestro bienestar y viabilidad como individuos y como sociedad. Hoy se habla sobre el coronavirus y la incertidumbre-zozobra económica que este genera. A un segundo plano han quedado temas como el de los líderes sociales y la deforestación en la Amazonia, por ejemplo.

No obstante, a diferencia de los temas que acabé de mencionar en la última frase, el fenómeno del coronavirus puso a pensar de manera estructural a la sociedad sobre su futuro y el deber ser de las relaciones sociales que emergerán, una vez superada la crisis del momento. Razón por la cual cobran mayor importancia palabras “reinventarse” (como especie humana, como sociedad, como empresa, por ejemplo) y “solidaridad”.

No es que la deforestación o la pérdida de la biodiversidad no nos invitara a reinventarnos. Lo que sucede, es que no hemos logrado comprender aún la importancia que tienen ellos y su afectación en nuestros estilos de vida. En el caso del coronavirus, la dinámica de información ha permitido comprender los efectos que este fenómeno tiene sobre la salud pública, o el estado de ánimo de las personas debido a la incertidumbre sobre la estabilidad de nuestros empleos en el futuro.

Sin embargo, temas como la deforestación o la pérdida de la biodiversidad nos afectan, y mucho, pero no hemos logrado ponerlos al nivel del coronavirus. El reto que tenemos los académicos y los responsables de poner en el foco de atención los temas que inciden en la opinión pública y en la construcción de imaginarios y realidades sociales, es ayudarles a las personas a comprender la complejidad de las dinámicas de los hechos (como la deforestación) y su incidencia directa en el bienestar humano futuro, en la salud, en el empleo, en la paz y en otros aspectos de la cotidianeidad.

Vemos la Amazonia por allá tan lejos y la deforestación como problema de otros, que terminamos dejándonos contagiar por la indiferencia y el olvido. Hace unos meses nos importaba la Amazonia debido al boom mediático que exponía los incendios que sucedían en el territorio. Atrás quedó el “#SOSAmazonía” y el ímpetu solidario y activista de muchos. Vivimos, en otras palabras, en un activismo mediático y no de causas con propósito.