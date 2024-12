No me amenaces…

El bien superior protegido por este Día, la movilidad sostenible, es sagrado. No hay duda. La forma para protegerlo es cuestionable. No es conveniente estigmatizar el carro (¡Día Sin Carro!) para propiciar el uso de medios alternativos de transporte. Las políticas públicas modernas no deberían servir de caldo de cultivo para la confrontación de los sectores de la sociedad. Defender la movilidad sostenible no debe ser sinónimo de defensa populista de un sector económico, porque todos necesitamos movilidad segura, ecológica, ágil y económica. De ahí que haya sido desafortunado el argumento de la alcaldesa, en el sentido de que la “…jornada de día sin carro, es para que el 15% de los que usan carro vivan como lo hace la mayoría, 85% de los bogotanos”. El carro, señora alcaldesa, no es un privilegio, es un recurso de sobrevivencia para miles de ciudadanos en una ciudad que carece de transporte público serio y que está lejos de ofrecer condiciones idóneas para los medios alternativos.

Esta política, como ha sido históricamente comunicada por el Gobierno, convierte el carro particular en el principal agente contaminante, alejando el escrutinio social, político y regulatorio del verdadero problema: los vehículos con combustible diésel, que en su mayoría son de carga y de transporte público. Por ellos, los indicadores de calidad del aire no mejoran, aún en el Día sin carro.

Este Día se debería transformar. El 22 de septiembre es una oportunidad. Gobierno y sociedad deberían hablar del “Día de la Movilidad Sostenible”, o algo por el estilo, propiciando la reflexión sobre el uso racional del carro, así como sobre el uso más frecuente y seguro de los medios alternativos, en lugar de enviar un mensaje polarizante sobre uno de los medios de transporte.

“El Día sin carro” pone los ojos de los bogotanos más en el carro, que en los medios alternativos de movilidad. Si queremos evolucionar, debemos concentrarnos más en la seguridad, la legalidad y la economía del transporte alternativo. No vemos una agenda de Gobierno centrada en estas problemáticas. Tampoco una sociedad que la exija. En el “Día de la Movilidad Sostenible” deberíamos sentir el liderazgo pedagógico y contundente de la alcaldía para el uso adecuado la bicicleta (que, como va, terminará generando tantos problemas como las motos), el uso seguro de la patineta y la promoción del ejercicio físico para la movilidad.

El “Día de la Movilidad Sostenible” también debería servir de plataforma para articular los diversos sectores de la sociedad. El sector privado ha permanecido anestesiado, mirando los toros desde la barrera, sin propuestas interesantes que vayan más allá de la defensa del comercio y la promoción del teletrabajo. Necesitamos que gremios y empresas se sientan co-líderes de esta política. Y estamos a tiempo de cara al 22 de septiembre. En este Día los sectores productivos deberían abrir el debate público sobre la infraestructura, la tecnología y la logística, entre otros temas, para la movilidad sostenible.