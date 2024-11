La mayor parte de la población está confundida: quieren emprender actividades inmediatamente, y muchos lo mostraron en el día sin IVA, pero entienden que el riesgo sigue siendo elevado. Hay dos cosas ciertas: el país no aguanta más cuarentena y la pandemia aún va a pegar con fuerza. Colombia vive ahora mismo esa tensión.

En Colombia el número de contagios aumenta exponencialmente y los decesos no se detienen . El 22 de junio se acumularon 2.383 muertes y las cifras van a seguir aumentando.

En el mismo sentido se pronunció el doctor Diego Rosselli, neurólogo y profesor del departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Según él, hasta el momento, a Colombia le “ha ido súper bien. Hemos aprendido, porque nos llegó tarde el contagio y podemos adelantarnos. El distanciamiento, más el tapabocas, más evitar las aglomeraciones, más el lavado de manos son la fórmula”, explica. Advierte que el confinamiento ayuda, pero ya no puede seguir como la fórmula única para enfrentar la pandemia.

Eso no es del todo cierto. Se trata de la peor pandemia en la historia reciente y todos los gobiernos han tenido que aplicar una estrategia de ensayo y error. Gustavo Morales, presidente de Acemi, el gremio de las EPS , considera que las medidas tomadas han sido las adecuadas, y no es posible saber cuántos contagios ni muertos habría sin la cuarentena. Además, en cuanto a la letalidad por cada 100.000 habitantes, al país le va bien en comparación, incluso, con Europa.

Los contagios están al alza (el país ocupa el puesto 9 global) por lo que algunos consideran que el país no ha hecho lo correcto. Piensan que Colombia entró en cuarentena muy pronto, con un enorme costo económico, y de todas maneras tiene demasiados casos de coronavirus.

Obviamente, este no ha sido el único frente: han adquirido elementos para pruebas diagnósticas, insumos clínicos como tapabocas, mascarillas, guantes y otros elementos de protección personal. El primer desembolso de $410.000 millones ya está comprometido prácticamente todo.

Pese a este elevado presupuesto, hasta ahora el Gobierno no ha tenido que gastar más de lo que habitualmente destina para pagar la salud de los colombianos. Es decir, con el dinero que les gira a las EPS por cada uno de sus afiliados, lo que se conoce como UPC, ha podido cubrir los servicios relacionados con covid. Esto ha sido posible gracias a que desde el comienzo de la crisis se presentó una disminución en otros servicios de salud, tanto por menor accidentalidad e infecciones, como por menor número de consultas médicas.

En los desarrollos locales para hacerle frente a la pandemia se destaca uno que está realizando la EPS Sura. Consiste en medirles el oxígeno a los pacientes con síntomas de covid-19. En otras enfermedades respiratorias el cerebro rápidamente identifica que los niveles de oxígeno bajan. Pero con el coronavirus el cerebro no siente necesidad de reaccionar y por eso medir con frecuencia el oxígeno permite actuar a tiempo y evitar el ingreso a la UCI o reducir el tiempo de permanencia.

“Además en el frente no covid, las EPS agremiadas en Acemi crearon el plan prioridad mayor, para atender a las poblaciones más vulnerables que no podían acudir al médico por el confinamiento (adultos mayores, enfermos crónicos y madres gestantes), mediante telemedicina. Esta alternativa llegó para quedarse, pues los actores del sistema de salud cada vez aceptan más lo digital y lo mejor es que fue una transformación que se dio en pocas semanas”, precisa Morales.

Los recursos de la cuenta covid del Fome han servido igualmente para adquirir elementos de protección.

Las hospitalizaciones y el uso de unidades de cuidados intensivos e intermedios registran una ocupación de entre 40% y 50%, al tiempo que la afluencia a servicios ambulatorios cayó entre 35% y 40%.

Como resultado de ese menor gasto ha sido posible seguir operando con el mismo presupuesto. Ciertamente regiones muy afectadas como Leticia, Cartagena o Chocó exigieron mayores desembolsos. Pero al hacer el balance a nivel nacional no ha sido necesario ningún sobregiro adicional.

María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social, explicó que de enero a mayo giraron cerca de $20 billones de ingreso corriente dentro del sistema salud y que, además, aprovecharon esta coyuntura para acelerar el proceso de saneamiento financiero del sector.

Lea también: La gran lección que nos dio la covid–19

ARL han destinado $51.000 millones en elementos de protección personal

“Una de las premisas ha sido no disminuir el flujo de recursos a EPS e IPS porque se necesita que todo el sistema esté funcionando. Por eso continuamos con el saneamiento de deuda –la de Adres con EPS del régimen contributivo suma $4,7 billones–, mediante medidas como el anticipo de 25% de las cuentas que están en proceso de saneamiento. Así mismo, se liberaron inversiones que tenían las EPS en reservas técnicas y que tan solo en depósitos a la vista sumaban $1,6 billones. Este dinero lo deben usar para pagar deudas”, explica la funcionaria.

No obstante, ya existe el marco legal para los nuevos recursos que el país va a requerir a medida que aumentan los contagios. Uno de ellos, aún no calculado pues no se ha reglamentado, consiste en reconocer el costo de nómina de unidades de cuidado intensivo e intermedio. La idea es que el Gobierno pague por el recurso humano que atiende una cama diaria de UCI. Esto incluye intensivistas, enfermeros, nutricionistas, terapistas, etcétera.

José Luis Accini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, estima que una UCI de 10 camas requiere un área de entre 180 y 200 metros cuadrados, lo que cuesta cerca de $2.500 millones (espacios, redes eléctricas, redes de gases, ambiente, etcétera.) Por cubículo requiere cama, respirador, monitor, bombas de infusión de medicamentos y de nutrición, unidades de calentamiento. Este es el costo más grande y puede llegar a $150 millones por cubículo. Además, cada paciente requiere equipo de radiografía portátil, electrocardiógrafo, carro de paro, mesa para procedimientos, equipos de back-up y computadores, lo que implica otros $300 millones.

En resumen, una UCI de este tamaño cuesta de $4.000 millones a $4.500 millones y sus costos operativos pueden llegar a $500 millones y $700 millones mensuales.

La viceministra Godoy agrega que a las IPS les van a pagar un cargo por disponibilidad de las UCI (que no las ocupen todas para que puedan atender a los enfermos de covid-19) y que van a fondear dicho cargo con los $6,8 billones establecidos en el Fome para el sector salud. De ese monto, $1,2 billones tienen como fin ampliar la infraestructura, comprar elementos de protección personal y pruebas, así como fortalecer laboratorios y al Instituto Nacional de Salud (INS). Eso lo ha venido haciendo la gerencia de la pandemia a cargo de Luis Guillermo Plata.

Otros $100.000 millones servirán para pagar incapacidades. Usarán el resto del dinero para solventar los costos de los servicios de salud cuando se acabe la UPC, lo que, según estimaciones del INS, podría suceder en agosto.

Otra fuente de recursos consiste en liberar excedentes de los entes territoriales que tenían en cuentas de régimen subsidiado. Estos suman $1 billón, que podrán destinar a apoyar actividades de salud pública, ampliar infraestructura o comprar pruebas para los entes territoriales. Cartagena y Amazonas ya usaron esta figura.

El Gobierno también planea con los recursos del Fome bonificar al talento humano que está en la primera línea de atención. Esto irá ligado a los servicios prestados e incluye a profesionales de IPS públicas y privadas, así como a los contratados directamente o bajo prestación de servicios. Esta bonificación tiene un presupuesto de $400.000 millones, que se sumarán a otros $400.000 millones destinados a pagar nómina de hospitales públicos.

Lea también: Covid-19 habría llegado al país un mes antes del primer caso público

Banco Mundial prestará US$700 millones a Colombia para luchar contra la covid-19

Queda en evidencia que hasta el momento han llegado recursos a todo el sistema (cerca de $21 billones en lo corrido del año) y que hay un colchón importante para enfrentar el pico de la pandemia. Aquí todo parece volver al principio. ¿Es así?

¿Qué viene?

Fenómenos como los del día sin IVA demuestran que el país no puede bajar la guardia aún. Tiene que fomentar una cultura ciudadana anticovid, pues por cuenta del tipo de estrategia aplicada, el país tendrá que reabrir la actividad económica justo cuando se acerca el pico de contagios.

“Hay medidas que no tienen efecto alguno”, dice Mauricio Santamaría, presidente de Anif. Sostiene que hay que revisar decisiones como la ley seca y el propio confinamiento. Para él, es necesario fortalecer los mecanismos de distanciamiento y protección personal.

Otro aspecto clave es el rastreo, parte integral de la estrategia Prass del Gobierno: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible.

Según Plata, la meta consiste en rastrear entre 3 y 4 contactos de los contagiados, para establecer aislamientos más estrictos y focalizados. Para ello está en proceso de contratar un call center que disponga de al menos 9.000 personas para realizar los contactos e informar sobre los protocolos a aplicar en cada caso.

Pero mientras el sistema de salud enfrenta la pandemia, hay zonas grises que pueden abrir frentes problemáticos en un futuro cercano. Puede llegar un aumento de enfermedades prevenibles, por falta de vacunación, en especial de niños y adultos mayores, así como de enfermedades graves no detectadas a tiempo. Para hacer frente a esta situación, desde mediados de mayo las EPS comenzaron a busca activamente a la población que puede presentar riesgo mayor.

En Seguros Sura aceptan que el escenario de un incremento de otro tipo de enfermedades representa un desafío adicional en medio de esta emergencia sanitaria. Dicen que para enfrentarlo han ajustado sus procesos para atender remota o presencialmente los casos que lo exigen, con los protocolos de bioseguridad.

Lea también: Desempleo, la nueva pandemia

“Hemos aprendido que nuestra verdadera fortaleza reside en la capacidad de trabajar juntos, no solo como empresa, sino con el Gobierno, el sistema y la sociedad civil”, aseguran en la empresa.