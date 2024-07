El cambio de agenda después de las protestas

Precisamente, el sociólogo español Manuel Castells describió recientemente en Chile, en un evento del Centro de Estudios Públicos en Santiago, lo que pasa en la región: “Esta violencia no es producto de provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático y pacífico no puede más y entonces se enfrenta a la policía (…) No piensen que esto va a pasar, que esto es un mal sueño, desaparece y ya está. Hay causas muy profundas. Las soluciones las tienen que encontrar ustedes, pero nadie piense que con cuatro medidas de algún tipo, esto ya está”, agregó.