El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indicó que hay más de 400 municipios en el país en los que no se ha presentado ningún caso de coronavirus, “por lo cual no tiene sentido generar una disfuncionalidad en estos [...] si no tienen afectación”.

En principio, están los municipios sin afectación. Los cuales, señaló el ministro, no tienen casos positivos y "tienen apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales. Lo que implica eventos masivos y de aglomeraciones, siempre manteniendo el distanciamiento físico".

El ministro mencionó que la siguiente categoría es la de los municipios de baja afectación, que son aquellos que no registran casos confirmados ni sospechosos en las últimas cuatro semanas y presentan apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales.

Lea también: Colombia inicia ensayos con Ivermectina contra la covid-19

"Están los municipios de moderada afectación. Estos presentan casos confirmados o sospechosos y cumplen con uno de los criterios de riesgo. Allí se pueden hacer planes piloto, pero mantienen las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales", destacó el jefe de la cartera de Salud.

Finalmente, están los municipios de alta afectación, que son los que presentan casos confirmados y dos o más indicadores de riesgo. Estos pueden tener actividades, pero en condiciones particulares establecidas por el Ministerio de Salud y con una decisión consensuada entre las autoridades locales y el comité asesor.

Indicadores de riesgo

La cartera de Salud definió cuatro indicadores de riesgo para establecer la categorización. La primera consiste en la incidencia acumulada, que se refiere a cuántos casos se presentaron por cada millón de habitantes en las últimas cuatro semanas del total de la población del municipio.

Otro criterio es el de la positividad total: cuántas personas a las que se les hizo la prueba dieron positivo en las últimas cuatro semanas.

Lea también: OMS afirma que hay pruebas sobre posible transmisión aérea de la covid

La incidencia es el número de nuevos casos de las últimas dos semanas comparado con el de las dos semanas anteriores.

Y, por último, se tendrá en cuenta la mortalidad, que se medirá en la incidencia de las últimas dos semanas comparada con la de las dos semanas anteriores.

Mayores de 70 años

Frente a la medida aplicada a los mayores de 70 años, el ministro señaló que son población vulnerable frente a la covid-19, por lo cual “las decisiones están basadas en cifras y diferentes estudios. No es un capricho y está basado en dos principios de la salud pública: precaución y prevención", aseguró.