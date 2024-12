La ley de financiamiento de finales del año pasado no alcanzó para aquietar los mercados y dejó sin cubrir más de $7 billones en las necesidades del Estado. Y el impacto en la economía de la polarización política –debate por el que se enfrentaron el Gobierno y el gerente del Banco de la República– condujo a que la actividad económica entrara en una especie de letargo. Al fin y al cabo, la confianza del consumidor ya lleva más de dos años sin levantar cabeza.

La complejidad de la situación tiene sus principales ejemplos en el debate de las objeciones de Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la difícil agenda en el Congreso. En esta se destacan apenas la Ley TIC, el avance en la discusión del proyecto de regalías, la ley de financiamiento y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que estuvo a punto de naufragar. Todo ello sumado a la estrategia del presidente de no entregar ‘mermelada’ para sacar adelante proyectos, pero tampoco de dar representatividad política a los partidos que lo apoyan diferentes al Centro Democrático.

Este primer año del gobierno Duque ha estado enmarcado, en materia económica, por uno de los mantras más significativos de su discurso: el crecimiento de la economía. Pero esta dinámica no ha generado la suficiente tracción para solucionar los dos principales problemas que hoy enfrenta el país: el desempleo, que viene desde hace 9 meses en doble dígito, y el déficit de cuenta corriente, que ya supera 4,6%. El mercado laboral cayó en un deterioro desde finales del año pasado hasta el periodo abril-mayo de 2019. Según los datos del Dane, en ese lapso se destruyeron cerca de 775.000 puestos de trabajo, dato que no se veía desde la década pasada. Según los datos más recientes, aunque el desempleo se mantiene muy cerca al doble dígito, ya no se registra destrucción de puestos de trabajo. Pero tampoco hay generación de nuevo empleo y gran parte de la gente está dejando de buscar puesto.

Por el lado externo también están encendidas las alarmas. Un debilitamiento de la economía global y una desaceleración de Estados Unidos preocupan y podrían poner en riesgo el crecimiento y llevarse por delante el empleo. A esto se suma la vulnerabilidad que registra el creciente déficit de cuenta corriente, en la medida en que la fortaleza del país está concentrada en el petróleo y hay poca diversidad de la economía, bajos niveles de ahorro y la inversión aún no alcanza los niveles esperados.