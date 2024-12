La proactividad en la información

Por ejemplo, cuando señalo que no hay propósito compartido entre la comunidad y los proyectos, me refiero a que durante la estructuración y diseño, pero también en la etapa de preconstrucción, no se vinculan adecuadamente a los municipios, no se establece un propósito que agrupe los intereses de las partes y tampoco se hace un esfuerzo real por socializar una obra que, sin duda alguna, cambiará la dinámica y el funcionamiento de las zonas por las que atraviesa.

Usualmente las comunidades son vistas como una audiencia y no como una parte interesada del proyecto, un cambio de enfoque no solo mejoraría el entorno de opinión pública de los proyectos, sino que permitiría consolidar como aliados y validadores a estos grupos de interés.

Ahora bien, con respecto a la politización de los proyectos, no hay mucho que explicar ni que contextualizar, lastimosamente es una práctica normal y común en lugares donde se ejecutan proyectos a gran escala. Esta realidad representa una oportunidad para que los concesionarios o contratistas tengan mayores iniciativas y construyan una agenda proactiva y no reactiva sobre las múltiples oportunidades y beneficios que representan los grandes proyectos. Actualmente la agenda de los proyectos es controlada por estos líderes y eso es indispensable cambiarlo.

Como pueden ver, ambas razones están directamente relacionadas con la importancia de desarrollar un proceso efectivo y estratégico de comunicaciones. Vivimos en el siglo XXI y la necesidad de información es mayor, la gente controla y consume solo lo que le interesa y las nuevas plataformas digitales generan enormes posibilidades que están siendo desaprovechadas.