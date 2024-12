Sí se pudo. Es la conclusión que quedó la semana pasada, cuando el comercio y los colombianos vivieron la segunda jornada sin IVA en plena normalidad.

Atrás quedó el primero de estos días, el 19 de junio, cuando las empresas no dieron abasto en los locales ni en el comercio electrónico. Las aglomeraciones pusieron en jaque este beneficio por unas semanas, a tal punto que varios alcaldes pidieron suspender los dos días restantes.

En medio de este pulso, una decisión del Gobierno fue clave para que la segunda jornada fuera exitosa. Limitar las compras de electrodomésticos y productos tecnológicos al comercio electrónico llevó a que miles de ciudadanos se volcaran a internet y, por ende, le dieran un respiro a los puntos físicos.

Según el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, las compras online determinaron el éxito de la segunda jornada. "Este es un día histórico para el país, en el que hemos tenido el mayor valor de transacciones en comercio electrónico en la historia", añadió.

Lea también: Compras por Internet subieron 30,36% en el segundo día sin IVA

Las cifras de la Consejería Económica y de Transformación Digital de Palacio revelan que el 3 de julio los colombianos realizaron 1,2 millones de transacciones virtuales (en promedio, más de 800 por minuto), en las cuales transfirieron más de $300.000 millones.

Mejor, pero...

En plata blanca, las compras por e-commerce crecieron ocho veces, mientras la demanda fue 18 veces la de un día común y corriente. Esto fue positivo para darle un ‘empujón‘ al comercio, pero no 100% perfecto.

En efecto, miles de clientes tuvieron que soportar filas virtuales de más de tres horas, páginas web colapsadas o deshabilitadas y la falta de asistencia. Así lo reflejaron en las redes sociales, que, desde la madrugada de ese viernes, convirtieron al #DíaSinIVA en tendencia nacional.

En realidad, en cuanto a las ventas en línea es más fácil hablar en la teoría que en la realidad. Una jornada sin IVA implica que las compañías monten una página web atractiva, actualicen los precios con promociones y sin el impuesto, tengan una pasarela de pagos segura, facturen electrónicamente y realicen los despachos.

Todo esto debe funcionar durante el mismo día, so pena de que la exención no aplique y quede a cargo de los empresarios. El reto no es menor, e incluso afecta a las grandes empresas, que sufrieron por los trancones digitales durante los primeros días sin IVA.

En todo caso, el balance resultó más alentador que negativo. Según el presidente Iván Duque, las ventas de ambas jornadas sumaron cerca de un punto del PIB. Esto, además de dinamizar la economía, permite a las empresas tener un mayor margen de maniobra. "Vimos que Colombia puede arrancar de manera segura cuando nosotros protegemos la vida y la salud y, al mismo tiempo, recuperamos actividad productiva", dijo Duque. Esto, sin dudas, manda un mensaje sobre la inminente reactivación del país, que completa tres meses y medio en duro confinamiento.

Aunque se amplió hasta el primero de agosto el aislamiento preventivo, ya el Gobierno en su hoja de ruta para este año y 2021 tiene claro que los colombianos deben convivir con el virus.

El tercer día sin impuesto a las ventas fue aplazado y no tiene fecha definida, pero será, igualmente, determinante para avanzar en el levantamiento de la cuarentena.

Le puede interesar: Colombianos compraron 12,2% menos en segundo día sin IVA, según CredibanCo