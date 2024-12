En la actualidad, ya no agitan el trapo rojo porque la reapertura llama a volver a la actividad diaria. No obstante, el hambre de muchos colombianos sigue escondida y todo indica que podría tardar casi una década en irse.

Esto equivale a una quinta parte de la población en edad de trabajar. Son las personas que buscan un puesto y no lo logran, lo que impacta los ingresos de la gran mayoría de los hogares, pues la principal fuente de recursos en Colombia es el empleo. Como el 47 por ciento del mercado laboral es informal y es el más golpeado en la coyuntura de la pandemia, el efecto social ha sido dramático.

Por eso no le sorprenden los resultados de la encuesta de Pulso Social. Desde su perspectiva, reflejan la magnitud del choque económico que han tenido los hogares, luego de una contracción del 15,7 por ciento en la economía durante el segundo trimestre de este año, que destruyó 4.156.000 empleos en julio, cuando la tasa de desempleo llegó a 20,2 por ciento.

Pero las ayudas no son para siempre, por lo que, a la voz de un regreso casi total de la actividad económica, salió a ejercer su oficio en sitios públicos para intentar conseguir el sustento diario.

La bola de nieve de esa realidad llevó a los ciudadanos a decirle al Dane que el 85,9 por ciento no tendrá facilidades para comprar productos como alimentos, ropa y zapatos en los siguientes 12 meses. Nueve de cada diez encuestados serán incapaces de comprar artículos como televisores, lavadoras o muebles. Mientras tanto, un 95,5 por ciento estima que no tendrá la más mínima posibilidad de adquirir un carro en los siguientes 24 meses, nuevo o usado.

Y el 86,1 por ciento de personas no estará en disposición de adquirir vivienda en los próximos dos años. Eso a su vez deja una estela de desesperanza frente a la meta de revertir pronto la tendencia del desempleo, cuando el sector de la construcción es clave para crear nuevos puestos de trabajo.

El freno que pondrán los colombianos en las compras en el corto y mediano plazo no solo está atado a la reducción de sus ingresos; también a la percepción que tiene el 43 por ciento de encuestados de que los precios de los productos aumentaron demasiado. Y mientras las condiciones de empleo no mejoren, la capacidad de compra de los hogares permanecerá afectada.

Varios sectores pueden recibir un fuerte impacto si los patrones de consumo que expusieron los colombianos por medio de la encuesta de Pulso Social continúan como en julio.

El consumo de los hogares, antes del coronavirus, impulsaba 70 de cada 100 pesos que se movían en la economía del país. Ahora, cuando los colombianos reducen hasta sus gastos en alimentación, la situación es a otro precio.

¿Han servido 20 años de política social a favor de los pobres?

Por eso el turismo, que tiene amplias expectativas de crecimiento a partir del primero de septiembre, cuando el Gobierno le dio luz verde, seguramente no tendrá los clientes necesarios para impulsar su locomotora. El 92,5 por ciento de los ciudadanos aseguró en la encuesta del Dane que no saldrá de vacaciones en los próximos 12 meses.

Ese plan se hace en buena medida con ahorros, y un 64,1 por ciento de encuestados dice que no puede ahorrar. Además de la dificultad para comprar los alimentos, hay otras necesidades que no podrán suplir los colombianos porque no son prioritarias.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y de Agricultura, expone que los resultados de la encuesta de Pulso Social no le parecieron tan catastróficos. Advierte que la gente evalúa negativamente el presente y tiene temor sobre el futuro. Por eso señala que el bienestar subjetivo que refleja el estudio al fin de cuentas no luce tan mal. Ante la disminución de las comidas por día, Ocampo considera que hay que mirar la otra cara de la moneda: el 75 por ciento de colombianos sí tiene para los tres alimentos diarios.

¿Cómo está el ánimo?

Seis de cada diez ciudadanos percibe su estado de salud como bueno. Pero le contaron al Dane sobre el cambio de ánimo que han experimentado.

El 71 por ciento de la población manifiesta estar muy preocupada o, al menos, un poco preocupada por el riesgo de contagio ahora que hay que volver a la nueva normalidad. En línea con esa respuesta, el 72,6 por ciento mostró su interés en aplicarse la vacuna cuando esté disponible.

Como si estuvieran sentados en el diván de un psiquiatra, dejaron ver no solo lo que sucede en sus hogares de puertas para adentro, sino lo que tienen entre pecho y espalda. El 40,4 por ciento dijo sentirse nervioso con lo que está pasando. Un 22,5 por ciento confesó que gran parte del tiempo está triste, mientras que el 19 por ciento ahora tiene dificultades para dormir. Un 13,6 por ciento de colombianos experimenta soledad, y el 18,7 por ciento permanece cansado aunque su actividad haya disminuido.

Empleo, la salida

El encierro, la preocupación por la situación económica y la pandemia que aún sigue galopante por las calles se juntaron y están saliendo a flote después de seis meses de confinamiento total o parcial.

Pero no solo la encuesta de Pulso Social muestra en cifras lo que antes eran pronósticos o conjeturas. Otro estudio reciente, realizado por la firma Insolvencia Colombia, halló que en este año, 1.400 colombianos se han acogido a la ley de quiebras, pese a que pocos ciudadanos conocen esa figura.

Encontró que ocho de cada diez personas que acudieron a ese mecanismo de salvamento para aplazar sus obligaciones crediticias son profesionales con empleos bien remunerados, y seis de cada diez tienen ingresos superiores a 4 millones de pesos.

En materia económica, la tabla de salvación para el país y los colombianos en general es el empleo. El Gobierno ha adoptado medidas para poner en manos de los ciudadanos más vulnerables algunas ayudas económicas, tras intensificar los giros de programas sociales tipo Familias en Acción y Colombia Mayor, o nuevas estrategias, como Ingreso Solidario. Sin embargo, solo la generación de empleo puede hacer realidad la recuperación de la economía y, más adelante, su reactivación.