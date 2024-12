Cuando la nevera que­­­dó vacía y el confinamiento obligatorio se tradujo en días de mora en el pago del arriendo, a Roraima Daversa no le quedó otra opción que empezar a caminar. Lo hizo de la mano de su hijo de 9 años y otros siete familiares. Empacaron lo esencial, llenaron botellas plásticas con agua, compraron una bolsa de pan, se persignaron y empezaron la travesía de regreso a Venezuela.

Robos, violencia sexual, accidentes en las vías y amenazas de grupos armados parecieran indicar el camino de regreso. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo refirió recientemente que el ELN asesinó a una venezolana en Fortul (Arauca), mientras que las disidencias de las Farc emitieron un panfleto en Arauquita para advertirles a los extranjeros que “de no acatar la directriz, serían objeto de acciones contra sus vidas”. Asimismo, en Buenos Aires (Cauca), las disidencias de las Farc declararon objetivo militar a los venezolanos y a las trabajadoras sexuales de esta nacionalidad.

“La xenofobia está por todos lados”, dice Alba Rada, de la Fundación Radaber, que dona refrigerios a caminantes en el trayecto Tocancipá-Tunja. “La gente no quiere acercarse a los venezolanos y la policía los corre de un lado a otro. No los dejan entrar al casco urbano y muchas veces deben quedarse a orillas de la carretera”, denunció la líder social.

En el suroccidente, en la ruta Panamericana, la trabajadora social María de los Ángeles Ramírez monitorea desde hace dos meses, cuatro veces al día, el panorama de los caminantes. Ella afirma que un joven de unos 25 años que venía de Ecuador caminando cayó muerto en la carretera que de Caldono conduce a Santander de Quilichao, en Cauca. “Me dijeron que venía en muy malas condiciones de salud, caminó demasiado y no aguantó”.

Ninguno de esos, sin embargo, incluye a Roraima Daversa y su familia, que al cierre de esta edición llegaban caminando hasta Tunja. “Ya no tenemos fuerzas para seguir avanzando, mi hijo y mis sobrinos dicen que ya no pueden más, tenemos ampollas en los pies”.

“Por favor, no retornen”

Tomás Guanipa, embajador de Venezuela en Colombia, reconoce que no tiene capacidad de atender a sus paisanos en el país. Aun así, les pide que no regresen.

TOMÁS GUANIPA: Hemos propuesto ser un ente coordinador entre entidades y organizaciones no gubernamentales para llegar a la mayor cantidad de venezolanos posible. Creamos un registro consular y un censo de vulnerabilidad para quienes no pueden cubrir alimentos y alojamiento. Esto nos ha permitido identificar dónde y quiénes son los venezolanos que están necesitando más ayuda. Tenemos alrededor de 300.000 personas.

Lanzamos el programa Aquí Estamos con el fin de que aquellos que tienen recursos pueden donar para mercados y arriendos. También coordinamos con el Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo para orientar a los venezolanos que están siendo desalojados, ya que existe un decreto presidencial que prohíbe esta práctica. Como ha seguido ocurriendo, los atendemos personalmente. SEMANA: ¿Cuál es la capacidad de la embajada en estos momentos? ¿Con qué recursos cuenta? T.G.: Somos una embajada que no tiene recursos. Tenemos un equipo de trabajo pequeño, pero contamos con voluntarios que, sin cobrar, nos ayudan a entregar alimentos. Hacemos todo con las uñas. Por eso nuestro mayor aporte es la coordinación con los entes del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en Cúcuta hace algunos días se dio la entrega de alimentos, que pudimos hacer por medio de las organizaciones de venezolanos que están dispuestos a ayudar a otros.

Vetarán nueva entrada al país de migrantes que retornen sin coordinación oficialSEMANA: Se dijo que el Gobierno interino iba a tener acceso a recursos en el extranjero para ayudar a los migrantes. ¿Eso ya ocurrió?T.G.: Aún no. No se ha utilizado ni un solo dólar de esos dineros. La Asamblea Nacional hizo una aprobación de 80 millones de dólares, pero todavía están congelados en Estados Unidos. Ese trámite ha tardado un poco.

Contexto: Vetarán nueva entrada al país de migrantes que retornen sin coordinación oficialSEMANA: Se dijo que el Gobierno interino iba a tener acceso a recursos en el extranjero para ayudar a los migrantes. ¿Eso ya ocurrió?T.G.: Aún no. No se ha utilizado ni un solo dólar de esos dineros. La Asamblea Nacional hizo una aprobación de 80 millones de dólares, pero todavía están congelados en Estados Unidos. Ese trámite ha tardado un poco.

Somos una embajada que no tiene recursos. Tenemos un equipo de trabajo pequeño, pero contamos con voluntarios que, sin cobrar, nos ayudan a entregar alimentos. Hacemos todo con las uñas.

SEMANA:¿Con ese dinero, se podrá atender la delicada situación de los migrantes en el país? T.G.: Está previsto atender la diáspora venezolana en países como Perú, Ecuador, Colombia y Chile. La asignación sería por medio de organizaciones no gubernamentales que trabajan con los migrantes. Nosotros como embajada no manejaríamos directamente esos recursos.

SEMANA: A los migrantes se les ha recomendado el no retorno. ¿Por qué? T.G.: No lo incentivamos porque la situación que encuentran cuando llegan a territorio venezolano es absolutamente deplorable. Son hacinados en una suerte de campos de concentración, en galpones, sin ningún tipo de ventilación o servicios públicos, violando sus derechos, con un trato inhumano, amenazados. Luego se encuentran que no hay gasolina para poder transitar hacia sus lugares de origen. El régimen venezolano solamente está aceptando que ingresen al país 300 personas por día, lo que hace que se aglomeren en la frontera y generen una crisis sanitaria. Los testimonios que hemos tenido de venezolanos que han cruzado la frontera son lamentables. Se encuentran con una situación peor que la que había cuando decidieron migrar a Colombia.