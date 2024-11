Aunque el Gobierno decidió crear varios programas de crédito para que las micro, pequeñas y medianas empresas pudieran financiarse en medio de la pandemia, lo cierto es que muchos empresarios se han quejado de la falta de acceso a estos recursos, por lo que Dinero conversó con la presidente de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, sobre esta situación y el panorama en general de esta industria.

Para empezar, cabe mencionar que hasta el tercer trimestre de este año el saldo de la cartera de microcrédito cerró en $15 billones, principalmente distribuidos en los departamentos de Antioquia (11,27%), Bogotá (7,84%), Valle del Cauca (7,49%) y Nariño (7,38%).

Según Hoyos, la primera parte del año (enero-febrero) fue la mejor de los últimos 10, en cuanto a crecimiento, desembolsos e indicadores de cartera, y eso reflejaba varios aspectos importantes, como una buena economía y un buen desempeño, lo cual se frenó con la pandemia.

De forma que entre marzo y junio la situación "fue muy difícil para todos" y se presentó una caída muy importante en los indicadores, que solo empezó a mejorar en julio y que en septiembre ha visto un mejor comportamiento, según la líder del gremio.

Uno de los problemas que más resalta Hoyos frente a la situación que viven varias empresas es que la mayoría no tiene activos, tiene un alto endeudamiento y no genera ahorro, aunque desde julio empezaron a operar las líneas especiales de crédito del Gobierno para atender este segmento.

Sin embargo, ante la queja constante de los empresarios de no poder acceder a créditos, la dirigente manifestó que hay que revisar caso por caso. Por ejemplo, "para el sector del turismo se requería de periodos de gracia muy extensos, porque hasta ahora están empezando a reactivarse, y así con cada renglón", explicó Hoyos.

Por ello, "falta diseñar estrategias focalizadas, para que los productos estén enfocados en las necesidades de los empresarios".

Así mismo, depende de la situación de la empresa y del tamaño de la misma, pues la mayoría genera ingresos solo para el día a día; sin embargo, desde Asomicrofinanzas se les ha estado dando un acompañamiento para que puedan ir creciendo, indicó Hoyos, quien agregó que entre micronegocios y micronegocios por cuenta propia hay más de 10,6 millones de unidades en el país.

"Una parte importante de este total son negocios informales y eso genera una situación muy compleja pues no tienen ahorros, activos, ni capital, y el empleo que generan es, igualmente, informal", aseguró la presidenta del gremio, quien explicó que el Gobierno ha estado muy enfocado en solucionar esta situación.

A recomponer los negocios

Otra de las razones que dio María Clara Hoyos como un impedimento para que los empresarios no pudieran acceder a créditos es que muchos no pudieron demostrar cómo iban a recomponer sus negocios, porque en medio de esta situación "había muchas cosas por cambiar" y a estos empresarios no se les pudo otorgar recursos para que volvieran a empezar.

Pese a lo anterior, sí hubo una cantidad importante que logró hacerlo, por lo que para la directiva es importante destacar que "la resiliencia empresarial del país es impresionante".

Para final de año, el gremio espera que la situación siga mejorando, aunque no se espera que se recupere lo que se perdió durante buena parte de 2020.

Costos financieros

Aunque también algunas personas se quejan de los costos del sistema financiero, desde Asomicrofinanzas señalaron que la tasa de interés está 10 puntos por debajo de la tasa de usura y muy por debajo de otras líneas del sistema financiero, como las tarjetas de crédito, que se acercan mucho a esta tasa.

Esta situación, según Hoyos, está muy relacionada con la intención de quitarles muchas personas a los "gota a gota", pues han trabajado con los microempresarios para que entiendan que pagar una cuota de crédito formal les permite abonar a capital, a intereses y generar un ahorro.