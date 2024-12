Sobre el narcotráfico nada puede decirse que no reduzca el tema a simplismos, pero lo único claro es que no podemos esperar resultados diferentes mientras se siga haciendo lo mismo. El Estado deberá liderar una solución alternativa que permita que por encima de los moralismos se creen condiciones económicas que permitan una subsistencia equivalente para los miles de campesinos que crean la materia prima que es comercializada por tales grupos ilegales.

Para no llamarnos a engaños, tengamos en cuenta qué esperar del postconflicto:

Entre otras, una reforma tributaria estructural que cree un sistema donde realmente el que tenga más tribute más y la carga fiscal no sea un obstáculo para la inversión; se terminen privilegios que no puedan ser disfrutados por la generalidad de la población, donde los asalariados no sean los más castigados y haya verdaderas consecuencias para la informalidad.

Pero de fondo la mayor reforma supone la creación de penas altas y casi confiscatorias, sin beneficios de excarcelación o rebajas, para los corruptos, debiendo liderarse un consenso nacional para acabarla, a como de lugar, pues es la mayor causa de la desviación de los recursos públicos y la distracción del Estado de sus funciones.

La gran conclusión es que la paz puede ser un gran negocio para el país, pero para que se mantenga debe serlo para todos.