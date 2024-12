Coronavirus: si está en licencia no remunerada podrá usar sus cesantías

¿Cómo hacerlo?

Todo el proceso deberá hacerse preferiblemente a través de canales virtuales o remotos como sitios web, call center, sistema de audio-respuestas, aplicaciones móviles (apps), entre otros.

No obstante, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFPC) pueden establecer mecanismos excepcionales para los casos en los cuales el trabajador no cuente con acceso a Internet o no se encuentre bancarizado.

En cualquier caso, las personas deberán certificar que, en efecto, sus ingresos se redujeron debido a la emergencia que ha generado el coronavirus en el país y el mundo.

Así las cosas, los interesados deben adjuntar a la solicitud una certificación de disminución de ingresos que emita su empleador con la siguiente información: