Como costumbre colombiana, “todo lo dejamos para última hora”. Cuando las personas ven que les falta sólo un par de años para pensionarse, es cuando deciden revisar su historia laboral.Entonces, se dan cuenta que no completan el número depor empresas que no le reportaron que usted trabajó, o aquellas que hoy en día están liquidadas; lo cual puede hacer más tortuoso el proceso pensional. Ya toda esta información está registrada en su historia laboral.Así que puede que aún no sea tarde para empezar. Por ejemplo, en el caso de Colpensiones se han corregido más de 2 millones de historias laborales para facilitar el trámite de jubilación a las personas que se encuentran en el Régimen de Prima Media.Le puede interesar leer “Esta es una de las claves para ser feliz ‘de viejo’”. Y es que esto no sólo puede ser importante al pensar en la vejez, ya que cuando suceden casos desafortunados que lo obligan a acogerse como la pensión de invalidez, de sobrevivencia o indemnización sustitutiva.Sea cual sea el caso y, recuerde la importancia de pensar a futuro. Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, asegura que la idea es que haga de su historia laboral un seguimiento casi, como si fuera su cuenta bancaria ya que, en sí, también se habla en términos de dinero.“Esto permitirá detectar en forma oportuna las imprecisiones que pudiera contener este documento, no sólo en relación con los datos de contacto como nombre, dirección y teléfono, sino además sobre las semanas cotizadas, las empresas a las que estuvo vinculado y demás datos que no coincidan”, señaló el directivo.Lea también "¡Pilas! Que no lo engañen con su extracto pensional". Es muy sencillo. Sea cual sea el lugar al que usted esté cotizando (Colpensiones o un fondo de ahorro individual) usted tiene el derecho y el deber de conocer el reporte de cuántas semanas ha trabajado y si lassu empleador.En ocasiones, los Administradores de Fondos de Pensiones lo envían adjunto a su extracto, que le debe llegar cada tres meses o, en dado caso, algunos también ofrecen la opción de verificarlo porEn el caso de Colpensiones, también puede hacerlo a través de la página web ingresando con sus datos personales o podrá consultarlo en los puntos de atención, directamente.Estas son las situaciones más comunes en las que se pueden encontrar inconsistencias y que pueden hacer más lento el trámite de la pensión:• Datos de información personal.• Cuando la empresa en la que trabajó hoy en día ya no existe o fue liquidada.• Cuando su empleador nunca hizo el reporte correspondiente.• Inconsistencias si se trasladó de un fondo privado al régimen de prima media.• Si alguna vez se hizo el registro bajo un “número patronal”.• Problemas cuando cotizó como independiente y tuvo errores al hacer la autoliquidación.Le recomendamos también “¿Trabaja por días? Entonces sí puede cotizar a pensión”.