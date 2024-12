- No hay edad establecida

Una de las creencias más comunes en Colombia es que el sistema pensional es algo que no funciona, que es ineficiente y que no le ayuda a las personas a lograr una vejez en la que puedan estar tranquilos recibiendo una mesada. Pero lo que muchos no reconocen es que gran parte de esa responsabilidad (si no es el 90%) le corresponde a la misma persona , pues la pensión sólo se logra cuando se cumplen unas condiciones que sólo las puede llenar usted.

Y esas mismas condiciones hacen que una persona tenga que trabajar cerca de 25 años, al menos, para poder lograr esa pensión. Pero dada la informalidad que se vive en Colombia, así como el desempleo, esto puede resultar algo complicado. Pero el tema que trataremos aquí es el de aquellas personas que, aun trabajando, no hacen el pago como deberían.

Según la Unidad de Pensiones y Parafiscales, UGPP, entidad del Gobierno que busca reconocer los derechos pensionales, en 2015 se registró una evasión en el pago a los aportes de protección social de $9,7 billones, de los cuales, al sistema de pensiones corresponden $5 billones.

¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran cantidad de colombianos que deberían estar haciendo aportes y no lo hacen como deberían, tanto porque las empresas no han hecho los aportes o porque, como personas, no lo hacen aun cuando devengan un sueldo superior a un salario mínimo o, también, porque dicen que ganan menos cuando en realidad ganan más.

En Colombia, durante el 2015, de los 15,2 millones de personas obligadas a efectuar aportes a la protección social por ingresos superiores a un salario mínimo, sólo 12,4 millones lo hicieron; según informó la UGPP.

Un delito

Aquí hay que dejar clara una cosa y es que aunque sea su empresa la que esté haciendo el pago de su salud, pensión y demás; pero usted es el que tiene que estar pendiente si efectivamente le están haciendo el pago, ya que de no ser así, usted es el que se ve afectado pues, cuando se vaya a pensionar ese dinero no aparecerá reportado –ni la cantidad de semanas cotizadas- o en caso de un accidente o de muerte, no tendría posibilidad de pensión por invalidez o por sobrevivencia (para la familia). Lea aquí qué puede hacer para que su empresa responda.

Ahora, si usted es independiente y cree que le está haciendo “una jugada al sistema” cotizando por un salario mucho menor del que tiene o, incluso, no cotizando; no se le haga extraño que pueda llegar a ser requerido y fiscalizado por la UGPP, en tanto que se trata de un comportamiento corrupto.

Para las personas naturales “tenemos una fuente de información muy importante que nos permite detectar cuáles son los ingresos reales por los cuales las personas deberían estar cotizando y no lo están haciendo. Por la planilla, sabemos sobre qué base están cotizando y estamos identificando esas situaciones. Entonces, en los oficios les decimos lo que hemos detectado y que deben cumplir”, explica Gloria Inés Cortés, directora de la UGPP.

Entonces, a las personas que están cometiendo este delito les hacen llegar oficios y correos electrónicos, por los que se les hace la notificación de que deben ponerse al día como corresponde o dar las pruebas correspondientes, con el salario que es. “Pero llega ese momento en que se acaba la posibilidad de persuadir y se entra a fiscalizar. Y una vez se seleccionan para fiscalizar, no se puede interrumpir el proceso, lo que significa que aunque puede pagar, las sanciones ya están corriendo”, puntualiza Cortés.

Tenga en cuenta que no pagar como debe no sólo le genera pago de intereses, sino también una sanción y el pago mismo del excedente que debe pagar. Entonces, por ejemplo, si usted gana 25 salarios mínimos, puede estar reportado por tener que pagar las siguientes multas (dadas en miles de pesos):