El salto del FICCI

Durante la inauguración de la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), en el Centro de Convenciones de Getsemaní, los murmullos invadieron la sala. Estaban sentados, juntos, Pastor Alape y Humberto de la Calle, para el estreno de El silencio de los fusiles, de Natalia Orozco. El documental, de unas dos horas, se mete con el proceso de paz –solo con el proceso, no con el contexto y más bien poco con los antecedentes– de dos antagonistas históricos. Como se documentó la historia de esas conversaciones desde su inicio secreto en 2010, era obvio que aparecieran personajes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, a quienes la gente aplaudió o chifló a voluntad. En la oscuridad, seguramente, la directora general, Lina Rodríguez; la de programación, Diana Bustamante, y el curador, Pedro Adrián Zuluaga, sintieron que habían logrado tocar una fibra sensible a través del viejo arte de proyectar películas: daban en el blanco de abrir el evento con un documental que no dejaba indiferente a nadie. Por fortuna, la cosa no pasó de los murmullos y aunque la resistencia a que las Farc expliquen sus motivos y hablen como ciudadanos ante una cámara aún es mucha, la película logró que las discusiones se dieran en otros términos: los del cine.