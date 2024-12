No, no queremos hacerle mala fama a los pitbull, ya que nosotros como marca abanderada por el cuidado y el bienestar de todos los perros hemos hablado en diferentes ocasiones que el comportamiento peligroso no depende de una raza, sino del contexto en el que se crie. Y una de estas notas fue: Un perro NO nace "potencialmente peligroso", se hace.

Sin embargo, para esta ocasión, los protagonistas o más bien los antagonistas son dos pitbulls que lamentablemente no fueron muy bien educados y tuvieron una dueña irresponsable que sin acatar las mínimas normas de convivencia salió con estos perros sin su bozal y correas.

En Santa Catalina, California, Estados Unidos, John Brady, un hombre de 52 años, paseaba con su perro Josh, un pequeño Jack Russel terrier de seis años, cuando de repente este pequeñín se ve emboscado por la furia de dos pitbulls amarillos que paseaban con un señora.

El hombre, en lugar de intentar separar la pelea de los perros, como cualquier otra persona lo haría, se abalanzó hacia ellos, sacó a su perro porque sabía que era quien iba a perder y se expuso a sí mismo para salvarle, recibiendo las mordidas en su lugar.