El estudio, que fue realizado en 84.285 personas y no ha sido revisado por otros científicos, reveló que hay poca información sobre la prevalencia de los problemas cognitivos posteriores a la infección.

“Las personas que se habían recuperado, incluidas las que ya no reportaban síntomas, presentaban déficits cognitivos significativos a controlar por edad, género, nivel educativo, ingresos, grupo racial-étnico y trastornos médicos preexistentes”, señala el estudio.

Las pruebas que les realizaron a los pacientes examinados fueron unir puntos en un rompecabezas, recordar palabras, entre otras, con el fin de analizar el desempeño del cerebro. Estas pruebas también son utilizadas en personas con alzhéimer, según Infobae.

Lea también: Nuevas medidas anticovid en Francia ya provocaron protestas en Italia

Del total de personas analizadas, “60 informaron haber sido conectadas a un ventilador, 147 fueron hospitalizados sin ventilador, 176 requirieron de asistencia médica en el domicilio por dificultades respiratorias, 3.466 tenían dificultades respiratorias y no recibieron asistencia médica, y 9.201 informaron estar enfermos sin síntomas respiratorios”, añade la investigación.

Los investigadores también informaron que el déficit cognitivo se presentó especialmente en las personas que habían sido hospitalizadas por el virus.

Sin embargo, el profesor de ciencia de imágenes médicas en el University College de Londres, Derek Hill, dijo que los estudios no podían ser del todo confiables, ya que no se analizó la situación de los pacientes antes de contraer la enfermedad. Para el profesor, es una investigación “intrigante”, pero no concluyente.

Lea también: Novavax espera que su vacuna para la covid-19 se apruebe a comienzos de 2021

A la fecha, más de 29 millones de personas se han recuperado del virus y más de 43 millones han contraído la enfermedad, según la Universidad Johns Hopkins. No obstante, en varias partes del mundo se está presentando una segunda ola del virus.

Estados Unidos, Brasil e India son los países que más contagiados y fallecidos registran por la pandemia del coronavirus.

De otra parte, de acuerdo con un estudio dirigido por el Imperial College London, que se basó en pruebas realizadas a más de 365.000 personas en Inglaterra, la respuesta de anticuerpos al virus que causa la covid-19 disminuye con el tiempo.