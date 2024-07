A pesar de las 'bushadas'

próximos días, en parte porque los efectos de la próximos días, en parte porque los efectos de la convención republicana están menguando. "Siempre hay una tendencia de ascenso a favor de cada candidato después de la convención de cada partido", explicó a SEMANA.COM la politóloga Arlene Tickner. Ella agregó que ahora las cifras mostrarán una disputa más cerrada, por lo que la carrera hacia la presidencia será una verdadera competencia, eso sí, inclinada hacia Bush.



Esa situación contrasta con la idea que tenían muchos no estadounidenses sobre la inminente derrota del mandatario, después de descalabros como la guerra en Irak, las torturas en Abu Ghraib y su imagen como un mandatario de poca altura intelectual, sobre la que Michael Moore logró ahondar en su documental 'Fahrenheit 9/11'.



La guerra es lo más importante



Contrario a lo que se dice ahora, no es que los estadounidenses prefieran los efectos tipo Hollywood de la guerra. Es la primera vez desde la hecatombe de Vietnam que los estadounidenses ponen a la guerra por encima de la economía en lo que a política se refiere. Las razones: el discurso sobre el terrorismo del gobierno actual, la guerra en Irak, la supuesta amenaza musulmana y, sobre todo, el 11 de septiembre. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew y del Consejo de Relaciones Exteriores, un gabinete de expertos con sede en Washington, reveló que el 41 por ciento de los adultos en edad de votar consideraron que la guerra en Irak, la política exterior y el terrorismo son los problemas más importantes que enfrenta el país. El 26 por ciento se inclinó por la economía.



Es por eso que los republicanos aventajan a los demócratas. "Ahora, los estadounidenses prefieren la rudeza republicana que la diplomacia demócrata", le explicó a SEMANA.COM, el experto en gobierno de la Universidad de Claremont, John Pitney.



A nivel personal la ventaja también la tiene Bush. Su recurrente discurso contra el terrorismo y el ataque a Afganistán en respuesta al 11 de septiembre, son las mejores pruebas de que el republicano es capaz de todo para defender a su país y a los "americanos". En cambio, el discurso de Kerry ha sido ambiguo: unas veces se muestra a favor de las acciones de Irak y la defensa bélica y otras, ataca a Bush por sus iniciativas.



"Como presidente, no cederé nuestra seguridad a ninguna nación o institución. Y los adversarios no tendrán duda de mi determinación para decidir el uso de la fuerza de ser necesario", dijo Kerry al inicio de su campaña. Su discurso no es diferente al de Bush, por lo que no ha logrado convertirse en una alternativa para los pacifistas. Tampoco lo es para los que prefieren la guerra. Para eso está Bush.



Bush es más simple y carismático



A Kerry le falta la agresividad que le sobra a Bush y además, rapidez para defenderse y atacar. Eso quedó comprobado después de que los republicanos pusieran en tela de juicio su participación en Vietnam. Hace algunas semanas un grupo de veteranos de tendencia republicana presentaron en televisión una serie de anuncios en los que aseguraban que Kerry maquilló su desempeño para obtener, al menos, dos de las cinco medallas que recibió por su labor durante el conflicto. De inmediato, Kerry aseguró que detrás de la información estaba Bush y exigió que los avisos fueran retirados. Analistas consultados por SEMANA.COM aseguran que su defensa habló mal de él, pues se preocupó por irse en contra de los republicanos y no en demostrar que lo que decían era falso. Finalmente, un veterano salió a desmentir los rumores y Bush exigió que los anuncios fueran sacados del aire.



Consciente de que todavía está a tiempo de corregir los errores cometidos, Kerry ha asumido en los últimos días una posición más radical. La semana pasada lanzó el ataque frontal que estaban esperando sus seguidores, cuando acusó a Bush de haber cometido "errores colosales de criterio" en Irak. El hecho recorrió los medios estadounidenses, acostumbrados a un Kerry pasivo, que en pocas ocasiones había mencionado el apellido del mandatario para hacerle alguna acusación directa.



Ahora los expertos creen que va por el camino correcto y que si sabe aprovechar los vacíos de Bush, se presenta como un candidato más carismático y cercano a la gente y simplifica su discurso, puede captar la atención de los indecisos.



Pero hay que reiterar que en política nada está escrito y que así como hace cuatro años, cuando a pesar de los pronósticos,