Petrolero griego, principal sospechoso de la mancha de crudo de Brasil

Más de 150 playas de Brasil están en alerta ambiental por el derrame del crudo. Foto: MATEUS MORBECK / AFP

El empresario Eduardo de Oliveira, de 28 años, expresa cierto alivio por la identificación del origen de las misteriosas manchas y espera ahora respuestas rápidas para limitar los perjuicios del siniestro antes de las fiestas de fin de año, en pleno verano austral.

"Claro que es importante saber de dónde vienen las manchas, por todo el problema que nos ocasionan, no solo en Pernambuco sino en todo el nordeste, en el país. Porque la gente del sur y el sureste viene aquí para pasar vacaciones, y esto afecta mucho a la economía", apunta Oliveira en la pausa de un partido de voleibol en la playa pernambucana de Boa Viagem, con una temperatura de 30 grados.

El pez, "un bicho inteligente"

La ONU expresó el martes su "profunda preocupación" por esta marea negra que provoca "daños incalculables en los ecosistemas marítimos y terrestres y en la vida de las poblaciones locales".

Esos balances contrastan con las evaluaciones del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, acusado por expertos y oenegés de haber reaccionado tardíamente y de minimizar la importancia del desastre.

El secretario de Acuicultura y Pesca, Jorge Seif Júnior, descartó el jueves, en una emisión en vivo por Facebook junto a Bolsonaro, que los peces puedan verse afectados, alegando que son "bichos inteligentes".

"El pez es un bicho inteligente. Cuando ve una capa de petróleo, huye, tiene miedo. Entonces, obviamente, usted puede consumir su pececillo sin ningún problema: langosta, camarón todo perfectamente sano, capitán", dijo Seif Júnior dirigiéndose a Bolsonaro, un excapitán del Ejército.

Un argumento que no convence a pescadores ni consumidores. "Los pescadores no están saliendo al mar porque la población no quiere comprar. Hubo artículos de prensa que decían que el producto estaba contaminado, pero todavía no tenemos la respuesta concreta de algún científico", dijo Sandra Lima, presidenta de una colonia de pescadores de 1.500 adherentes de un barrio de Recife.