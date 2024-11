Sandra Vilardy, directora de esta iniciativa conformada por 10 organizaciones, dijo que es determinante lograr una mayor articulación entre los procesos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, así como las instituciones del Estado y las investigaciones de inteligencia militar, para lograr determinar cómo funciona esta macro empresa a gran escala. "Todavía no se tiene clara cuál es la estructura criminal que está detrás de la deforestación y las acciones no se pueden quedar en seguir registrando capturas de campesinos que están en la mitad de esta problemática", dijo.

"El Presidente Iván Duque, en su Plan Nacional de Desarrollo, asumió el compromiso de lograr cero deforestación al interior de los Parques Nacionales Naturales, acogiendo la solicitud que desde esta iniciativa formulamos al Gobierno nacional en junio del 2019. No obstante, vemos con preocupación que las operaciones militares no están siendo efectivas en las dimensiones esperadas, principalmente porque no apuntan decididamente a los eslabones más poderosos de la deforestación. Tampoco las vemos eficientes, porque los resultados no reflejan los recursos invertidos", dicen.



Por el contrario, estas operaciones han venido afectando a las poblaciones campesinas y no parecen estar haciendo suficientes esfuerzos por desmontar las estructuras y redes criminales cuyo actuar ha profundizado la deforestación.



Desde Parques Cómo Vamos reconocen los múltiples y diversos esfuerzos que están realizando entidades públicas y organizaciones no gubernamentales en los focos de deforestación dirigidas a mejorar la información y planificación predial, implementar procesos de restauración, diseñar incentivos económicos y de monitoreo comunitario, entre otras; pero consideran que algo está haciendo falta.

En concepto de Vilardy, se requiere mayor coordinación, transparencia en los datos y mayores esfuerzos para que estas medidas puedan desarrollarse de manera articulada. Esto incluye, entre otras acciones, la pronta implementación de las órdenes de la Sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia y el mantenimiento de una evaluación permanente para fortalecer este y otros esfuerzos institucionales en pro de la protección de los bosques y sus pobladores.

Esto con el fin de que puedan detener y reducir las tasas de deforestación y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las poblaciones que habitan, usan y dependen de los bosques.



Si bien está claro que los procesos a gran escala de deforestación que están ocurriendo en la cuenca del Amazonas son objeto de preocupación mundial, consideran que en las acciones nacionales todavía hay un camino por recorrer para lograr una efectiva articulación y obtener resultados concretos contra quienes tienen el poder para orquestar y financiar los grandes procesos de las empresas criminales de la deforestación y sus vínculos en el territorio.



"En ese sentido, instamos al Gobierno nacional a implementar con mayor decisión y coordinación las acciones en la lucha contra la deforestación", manifiesta Vilardy y reitera el compromiso de Parques Cómo Vamos con dicho fin. "Estaremos proponiendo espacios de reflexión y análisis desde la sociedad civil para sumar a los esfuerzos ya existentes en la comprensión y abordaje de este fenómeno, el cual afecta profundamente el patrimonio natural del país y los derechos de sus habitantes, usuarios y beneficiarios", expresó.