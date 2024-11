Polémica por fallo que permite socialización sobre aspersión aérea con glifosato

Frente al incidente de desacato que las comunidades afro, indígenas, y campesinas habían interpuesto contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, por considerar que no habían cumplido con el fallo de tutela que ordenaba garantizar la participación integral de todos los sectores en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), el juez falló a favor de las autoridades colombianas al considerar que éstas no habían incurrido en desacato.

“En ese sentido, mal haría el Despacho en disponer la realización de consulta previa, pues considera que, dentro de la esfera de su competencia, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior cumplió con lo pertinente, además no se han acreditado circunstancias nuevas que ameriten la realización de un nuevo análisis para determinar la procedencia de consulta previa”, indicó el juzgado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las comunidades es que el fallo señala, contrario a lo indicado previamente por Tribunal Administrativo de Nariño, que no sería necesario adelantar una consulta previa, al sostener que las autoridades colombianas cumplieron con este proceso.

En su momento, resaltó que muchos de los pueblos indígenas no contaban con conexión a Internet, situación que podía impedir su participación en las reuniones informativas . Dos meses después el juez cambió de opinión.

Para el juez, en ese instante, no fueron satisfactorias las actuaciones realizadas por la Policía, los ministerios del Interior, Salud y Ambiente, así como el Consejo Nacional de Estupefacientes para acatar el fallo de tutela que buscaba garantizar la participación real y efectiva de las comunidades, el cual fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Nariño en segunda instancia.



La Anla y la Policía Nacional ya habían realizado tres reuninones informativas previas a la audiencia pública que fue suspendia por cuenta de un fallo judicial. Foto: Anla.

Sobre el particular, Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), aseguró que este fallo ha sido un poco malinterpretado ya que este juez no puede revocar ni cambiar el sentido de la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que señala que se debe garantizar el derecho a la consulta previa libre e informada de todos los pueblos étnicos afectados, así como a la participación masiva, real y efectiva de todas las personas que se puedan ver afectadas con este programa. "Cumplido esto, ahí sí se puede continuar el proceso ambiental y la audiencia pública planteada", dijo.

Afirmó que en cuanto a la consulta previa no se ha avanzado mucho, en vista de que no hay una ruta concertada sobre cómo se va a realizar este proceso en un alto número de pueblos indígenas que tienen traslapes con los núcleos de fumigaciones. "No se han iniciado acercamientos para generar una forma sobre cómo proceder en este tema, además por la pandemia todo está paralizado en este aspecto", aseguró.

Afirmó que la consulta fue objeto de decisión del fallo del Tribunal en primera y segunda instancia y no era necesario que el juzgado se pronunciara.

Explicó que este auto del juzgado no sanciona a los funcionarios de las autoridades involucradas en este proceso porque han demostrado que han intentado cumplir con el fallo y, por tanto, no han desacatado las órdenes del tribunal sobre garantías de participación.

"En este momento hay que construir un acuerdo sobre la manera cómo se garantizaría la participación masiva, real y efectiva de la comunidad, tal y como lo señala el fallo del tribunal", explicó.

Recalcó que la audiencia pública y las reuniones informativas siguen suspendidas hasta tanto no se adopten las condiciones suficientes para garantizar la participación de las comunidades.

Más críticas

Tras conocer la decisión del juez, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) aseguró que en el contexto actual de pandemia no es viable reiniciar los debates en torno a la aspersión aérea con glifosato. “A pesar de que la Policía Nacional tiene los elementos tecnológicos para realizar las reuniones informativas y la audiencia de manera virtual, debe garantizar que los receptores de la audiencia, es decir, la comunidad, tenga acceso real a estos mecanismos, pero en este caso no ocurre, pues las comunidades no tienen acceso a medios tecnológicos (conexión a internet) ni electricidad”, indicó esta organización ante el juzgado.

Sostienen que las autoridades accionadas buscan realizar una audiencia pública virtual sin que estén dadas las condiciones y garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general, por lo que se verán vulnerados sus derechos.

Entre tanto, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que una vez se otorgue la autorización por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), se podrá reanudar en cualquier momento, la aspersión aérea con glifosato en el país.

"Lo ideal es que de un momento a otro estemos arrancando nuevamente con las aspersión aérea (...), estamos pendientes que la Anla nos dictamine la viabilidad para poder reanudar la aspersión aérea de glifosato", dijo el funcionario en la FM.

A su turno, el ministro de Defensa, Carlos Homes Trujillo, aseguró en un trino que la Fuerza Pública tenía todo listo para retomar la aspersión aérea con glifosato. "En Caucasia hice revisión de capacidades para erradicación, pues tenemos que seguir avanzando en eliminación de cultivos ilícitos que se transforman en cocaína y financian las masacres y el asesinato de líderes sociales", sostuvo.