“A esta reforma a la salud le faltan tecnicismo y rigor”: senador Carlos Fernando Motoa

Desde distintos sectores siguen saliendo reparos en contra de la reforma a la salud presentada por el Gobierno de Gustavo Petro al Congreso. En Cambio Radical, una bancada independiente al mandatario, algunos han empezado a expresar inconformidades con la propuesta.

Uno de ellos fue el senador Carlos Fernando Motoa, quien aseguró que esa reforma buscaría acabar con el sistema de salud actual que tiene el país.

“Veo varias preocupaciones en lo que se pretende implementar con esta modificación a la ley estatutaria de salud. Se va a transformar el sistema, se está sustituyendo el sistema actual y hay reparos, como la creación de los consejos territoriales de salud que parecen politizados y van a ser burocratizados”, aseguró Motoa.

El senador de Cambio Radical tampoco está de acuerdo con la asignación de recursos del sistema de salud en control de funcionarios públicos. “A esta reforma a la salud le faltan tecnicismo, rigor”, dijo Motoa.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de salud, Carolina Corcho, presentaron la reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El congresista en independencia al Gobierno se sumó a las alertas que existen porque habría un vicio de procedimiento en medio de la discusión ya que se trataría de una ley estatutaria, y por lo tanto, no se puede discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso.

“Al ser una modificación sustancial del derecho a la salud que modifica integralmente la ley estatutaria, debe ser tramitada por las comisiones primeras constitucionales, no puede debatirse en sesiones extraordinarias”, aseguró el senador.

En ese sentido, una ley estatutaria solo puede aprobarse y votarse entre marzo y junio, es decir, en las sesiones ordinarias del Congreso que arrancarán en un mes.

El Gobierno tendrá el enorme reto de sacar adelante la reforma a la salud en el Congreso. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Desde Cambio Radical, el senador David Luna también se mostró en contra de la propuesta del Gobierno. Cuestionó que los recursos de la salud en el país vayan a quedar en manos de los gobernantes locales y regionales.

“La ministra Carolina Corcho no odia a las EPS, odia el control que la mayoría de ellas ejercen. Claramente, lo que quiere es que los recursos sean girados a políticos locales para que le queden debiendo el favor del giro (y en época de elecciones)”, aseguró Luna.

El mensaje fue contestado por el presidente Gustavo Petro, quien calificó el argumento del senador como una “mentira”. “Esta es una mentira repetida una y mil veces. Adres que tiene los recursos públicos de la salud, y que girará directamente a hospitales y clínicas de acuerdo a sus servicios, no es de alcaldes ni gobernadores, es y será de la Nación como lo es hoy”, afirmó Petro.

Más allá del tema de los recursos, las EPS, que previo a la radicación oficial del proyecto se habrían mostrado conformes con una reunión que tuvieron con el mandatario, volvieron a expresar reparos con la propuesta que presentó el Gobierno al Congreso.

El Gobierno hizo la presentación de la reforma a la salud desde la Casa de Nariño. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Dicen que a pesar de que no se acabarán, sí golpearán sus funciones, por lo que no están de acuerdo con ese modelo. A través de un comunicado que publicó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), liderada por su presidenta Paula Acosta, expresaron esa inconformidad.

“Con el proyecto de reforma presentado esta semana por la ministra de Salud, Carolina Corcho, las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes. No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”, señalaron. Además, expresaron diez razones por las que no están de acuerdo con lo que plantea el Gobierno.

“Decir que las EPS son prestadores de servicios de salud equivale a eliminarlas. Mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores”, señalaron en uno de sus puntos.