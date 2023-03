A Gustavo Bolívar le tocó salir a explicar con “plastilina” su comentario sobre Aida Merlano y la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’

La excongresista Aida Merlano llegó al país este viernes 10 de marzo proveniente de Caracas, Venezuela, el lugar al que escapó cuando huyó de un centro odontológico en Bogotá, en medio de una cinematográfica escena que le generó un escándalo al Inpec.

La excongresista volvió a territorio nacional debido para responder por dos condenas que fueron dadas a conocer por la Corte Suprema. Una por concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego, y otra por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.

El regreso de Merlano lo tomó Gustavo Bolívar para comentarlo, haciendo una comparación con una de las producciones de televisión que él escribió.

“Qué rostro lindo tiene Aida Merlano. Su historia es la de Catalina en Sin Tetas: la joven del barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición: Buitres al acecho para abusarla, pervertirla o convertirla en lo que fue. Sin esa belleza, seguro su destino hubiese sido otro”, fue el primer comentario de Bolívar en su cuenta personal de Twitter.

Frente al mensaje de Bolívar, comenzaron a llover un sin fin de críticas. “Si un delincuente es agraciado, siempre va a tener excusas para sus delitos y hasta gente que los justifique”, opinó @SntosFer. “Como siempre enamorado y lamboneándole a los criminales como su jefe”, comentó @anastasiaelizb_.

La ola de mensajes hizo que el excongresista tuviera que dar una explicación por lo que había dado a entender.

“Como hay gente que no entiende las metáforas aquí va con Plastilina: Una niña linda en un barrio pobre es más vulnerable al machismo y al abuso. Si Aida Merlano no hubiera sido tan agraciada a lo mejor esas mafias de Barranquilla no se fijan en ella. Una lástima que sea así, pero es así”, escribió el exsenador del Pacto Histórico.

Aida Merlano se enfrentará en Colombia ante el clan Char

Aida Merlano pasó su primera noche en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, el centro de reclusión donde estuvo los primeros meses de su captura luego de que las autoridades la asociaran con hechos de corrupción electoral.

Merlano ha sido enfática en sus denuncias frente a la casa Char de Barranquilla. Es de recordar que en sus declaraciones ha insistido en responsabilizar a Alejandro Char -con quien además sostuvo una relación sentimental-, y Arturo Char de liderar un entramado de corrupción en las elecciones en el Caribe.

Ambos han insistido en su inocencia, pero el segundo decidió renunciar a su curul en el Senado por el Partido Cambio Radical para defenderse de la Corte Suprema de Justicia que lleva su proceso.

“Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la costa Caribe”, enfatizó Merlano en su regreso a Colombia. - Foto: Inpec

Aunque Alejando y Arturo poco hablan con la prensa, Fuad Char, su padre y jefe político, reaccionó al arribo de Aida Merlano a Colombia este viernes 10 de marzo. “Imagino que es un instrumento político para seguirnos molestando”, afirmó.

“Llevamos dos, tres años con este rollo de los puestos de esta señora, de sus mentiras, son argumentos de los enemigos políticos nuestros para utilizarla contra la campaña de Alejandro a la Alcaldía o las campañas nuestras en diferentes departamentos del país”, manifestó.

“Ustedes saben que mi hijo Arturo tiene un proceso por una serie de declaraciones de ella. No tenemos ninguna prueba presentada que pueda preocuparnos judicialmente. Los estamos atendiendo. Estamos atentos a la traída de ella, me imagino que es un instrumento político para seguirnos molestando”, agregó.