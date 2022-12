“¿A qué está jugando Uribe exaltando y promoviendo candidatos de la izquierda en las elecciones locales del próximo año?”: excongresista conservador Jaime Lozada

El expresidente Álvaro Uribe encendió la opinión pública esta semana cuando confesó que votaría por Jorge Enrique Robledo si aspira, eventualmente, a la Alcaldía de Bogotá. Las declaraciones del exmandatario, durante uno de sus encuentros regionales en la capital, generaron roncha entre la derecha que se mostró extrañada y el petrismo que cuestionó al dirigente de Dignidad.

“Si usted me pregunta: ¿votaría por el exministro de Defensa, Diego Molano?, le respondo: con gusto. Si me pregunta: ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo, yo también votaría por Jorge Enrique Robledo”, dijo Uribe en una conferencia de prensa.

Aunque el líder del Centro Democrático no profundizó en el tema, el excongresista por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, quien fue cercano al expresidente y, posteriormente, al gobierno de Iván Duque, le generó extrañeza la opinión de Uribe.

“¿A qué está jugando el expresidente Uribe exaltando y promoviendo candidatos de la izquierda a las elecciones locales del próximo año? No logro entender su estrategia”, afirmó.

¿A que está jugando el expresidente Uribe exaltando y promoviendo candidatos de la izquierda a las elecciones locales del próximo año? No logro entender su estrategia. — Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) December 6, 2022

En el Centro Democrático está claro que el anuncio de Uribe es aterrizado porque Jorge Enrique Robledo, además del papel que ejerció como opositor del gobierno de la Política de Seguridad Democrática, ha logrado construir el perfil de un hombre independiente que ha sido crítico de los gobiernos, pero también ha aplaudido lo que considera está bien. Además, muchos uribistas consideran que Robledo, pese a tener ideas de centroizquierda, no pondrá en riesgo la institucionalidad del país.

Cabe recordar que desde la campaña presidencial, Robledo fue un fuerte contradictor de Gustavo Petro. Aunque juntos lideraron varias batallas legislativas contra la corrupción y Odebrecht, políticamente hoy están en caminos distintos porque el líder del Partido Dignidad no comparte la suspensión de los contratos de exploración y explotación de gas y petróleo.

Mis conclusiones sobre un decir de Álvaro Uribe que no me fue consultado y nunca tuvo ni la menor viabilidad, dados los conocidos y enormes desacuerdos de hoy y durante 20 años.

Y sobre el repugnante aprovechamiento de la matonería petrista, engañando y mintiendo.

2:16 min. pic.twitter.com/HvsocvBIXq — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 6, 2022

Sin embargo, esas diferencias entre Robledo y Petro no se traducen en que el primero sea uribista, como han querido tildarlo sus opositores. De hecho, Jorge Enrique Robledo, a través de un video, descartó de tajo que vaya a aspirar a la Alcaldía de Bogotá y reiteró sus diferencias con el jefe del Centro Democrático.

“No tiene ninguna viabilidad porque nos la hemos pasado en contradicción. Cuando Uribe fue presidente, yo fui senador, siempre estuvimos así, después como senador también hemos estado en contradicción y no hay posibilidad de que haga política con quien tengo tantos y tan grandes diferencias”, aseguró el dirigente.

Asimismo, Robledo confirmó que no competirá el próximo año. “Jorge Enrique Robledo no será candidato a nada. Ni a Alcaldía de Bogotá ni a ningún cargo en las próximas elecciones de 2023. Eso está perfectamente establecido y no hay la menor duda”, aseguró el exsenador.

“Las barras bravas del petrismo, la matonería petrista salió a mentir y a calumniar diciendo que esa declaración de Uribe era la prueba reina de que yo había traicionado mi pensamiento y que me había vuelto uribista y que por eso era que no había votado ni estaba respaldando el Gobierno de Gustavo Petro”, añadió.