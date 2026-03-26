Abelardo de la Espriella dice que María Fernanda Cabal respaldaría su candidatura

Abelardo de la Espriella busca sumar votos del uribismo de cara a la primera vuelta presidencial. Uno de los respaldos más apetecidos sería el de la senadora María Fernanda Cabal, quien renunció recientemente al Centro Democrático en medio de diferencias con el proceso electoral interno.

Según el candidato presidencial, Cabal respaldaría su candidatura. “María Fernanda Cabal es una patriota”, afirmó. “No me cabe la menor duda, estoy seguro”, dijo De la Espriella a Blu Radio sobre la posibilidad de que lo apoye con su voto.

El abogado afirmó que la senadora no acompañaría la aspiración de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático que ganó la Gran Consulta por Colombia.

Abelardo de la Espriella afirmó que hay uribistas que estarían con él. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Yo estoy seguro que cuando se encuentre allá en el cubículo, en la soledad del voto, le va a poner la raya al tigre. Tan sencillo como eso”, agregó el abogado.

Incluso, dijo que varios líderes y militantes del Centro Democrático ya lo estarían acompañando y dijo que “nadie es dueño de nadie”. “Mucha de la base del Centro Democrático está aquí hace rato”, mencionó.

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De la Espriella también se refirió al partido y al expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, y a la Gran Consulta por Colombia. “Lo que me gusta de esa coalición es Uribe y el Centro Democrático, lo que no me gusta es lo demás”, afirmó el candidato.

Por ejemplo, criticó a Mauricio Cárdenas y dijo que sería parte del “problema”; asimismo, habló de David Luna y mencionó que llevaría más de 30 años en la política. “Esa gente no tiene votos, los votos son del Centro Democrático y del presidente Uribe”, señaló.

María Fernanda Cabal no ha dicho a quién apoyará para la primera vuelta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre Juan Daniel Oviedo destacó que es un “outsider” pero que no está de acuerdo con las posturas que ha tomado sobre distintos temas que él no comparte, como lo que se debe hacer con la JEP. De la Espriella dijo que no comparte la idea de permitir la adopción en parejas del mismo sexo.

De la Espriella dijo que él sería el hijo “rebelde” del expresidente Uribe mientras que Paloma sería la disciplinada. “Yo soy diferente, yo nado contra la corriente y me gusta hacer las cosas a mi manera. Al presidente Uribe lo quiero muchísimo y lo admiro profundamente”, agregó.

El abogado señaló que más allá de las ideologías y de derechas o izquierdas, lo importante serían los valores y principios como en su caso serían la familia tradicional, “mano de hierro a los criminales”, que se pueda eliminar la JEP, entre otras.