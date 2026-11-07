Abelardo De La Espriella expresa su respaldo al director del Dapre: “Ningún miembro de nuestra manada estará solo”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una dura advertencia este sábado contra quienes busquen intimidar a los funcionarios de su Gobierno que estén denunciando temas de corrupción.

Gobierno De La Espriella rechaza intimidaciones contra director del Dapre tras denuncia sobre contratos de 48 mujeres

La declaración del jefe de Estado se produjo luego de que la Presidencia de la República denunciara que tres personas con antecedentes judiciales irrumpieron en la residencia de Carlos Ríos, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

“¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el Presidente de la República! ¡Que quede absolutamente claro!“, manifestó De La Espriella en su pronunciamiento a través de las redes sociales.

El mandatario respaldó la labor del funcionario, vinculando directamente el incidente de seguridad con las denuncias sobre corrupción e irregularidades que Ríos ha venido promoviendo en contra de la administración saliente.

Mensaje del presidente Abelardo De La Espriella en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

“¡Que quede absolutamente claro! Ningún miembro de nuestra manada estará solo ni desprotegido", exclamó el presidente, prometiendo plenas garantías de seguridad tanto para Ríos como para su núcleo familiar.

De La Espriella insistió en que las investigaciones judiciales por presuntos manejos ilícitos del gobierno anterior no se detendrán por intimidaciones.

“El régimen que derrotamos tiene mucho que explicar ante los colombianos. Las denuncias que Carlos Ríos está haciendo sobre corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, sentenció Abelardo De La Espriella.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunció que la contratación en la entidad durante el gobierno Petro creció un 595%

El mandatario colombiano fue enfático en que durante su administración “no permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción”.

Desde el Gobierno nacional ya se habían rechazado las presuntas intimidaciones contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, luego de que denunciara posibles irregularidades en la contratación de 48 mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.

Ríos denunció el pasado 21 de octubre, ante la Comisión Segunda del Senado, la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas al Dapre mediante órdenes de prestación de servicios.

De acuerdo con su versión, los contratos habrían sido pagados con recursos públicos y, en el marco de una relación de poder, habrían servido para que estas mujeres prestaran servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro.

La denuncia ya está en conocimiento de la Fiscalía, que abrió de oficio una indagación preliminar. El ente investigador prevé citar a declarar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de realizar inspecciones en la entidad para revisar los contratos.

Caso ‘sexocontratos’: Fiscalía citará a declaración al director del Dapre, Carlos Ríos, y ordenará inspecciones

La irrupción a la residencia del director del Dapre se encuentra bajo la investigación de las autoridades competentes, mientras el Gobierno evalúa reforzar de los esquemas de protección para los altos funcionarios del gabinete encargados de los procesos de auditoría estatal.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también se pronunció sobre las intimidaciones: “Toda nuestra solidaridad con Carlos Ríos y su familia. Todos los que integran el gobierno de la Patria Milagro del presidente Abelardo De La Espriella están entregando todo para que el país avance en medio de tantas dificultades en la que otros dejaron a Colombia.