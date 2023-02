Abelardo de la Espriella se mediría en un polígrafo con Daniel Quintero: “Una apuesta, ¿cuál termina preso?”

El abogado no bajó al alcalde de Medellín de “delincuente”, mientras que el mandatario le preguntó si había recibido dinero del narcotráfico.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuvo un duro ‘agarrón’ con el abogado Abelardo de la Espriella en Twitter, tanto que comenzó el pasado 10 de febrero y continuó este sábado.

Quintero reaccionó a una publicación que hizo el jurista, en la que lo señaló de ser el “Samuel Moreno paisa”, y le preguntó si supuestamente recibió dinero de narcotraficantes. En el trino, el abogado, además, defendió al expresidente Álvaro Uribe, con quien el alcalde también intercambió comentarios en esta red social días atrás.

“El ladrón miserable de Daniel Quintero será recordado como el delincuente que es: el Samuel Moreno paisa. Disfruta tus últimos días en libertad, mientras la justicia te toca la puerta. ¡Ya veremos qué tan valiente eres, “Pinturita”! (A.D.L.E) #UribeSeRespeta #ElSamuelMorenoPaisa”, escribió de la Espriella.

Entretanto, la respuesta del alcalde de Medellín fue: “Derecho de petición a De la Espriella: ¿Hizo usted un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por haber recibido plata de narcotraficantes? ¿La negociación incluyó que usted renunciaba a la defensa de bandidos?”.

Derecho de petición a De la Espriella: ¿Hizo usted un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por haber recibido plata de narcotraficantes? ¿La negociación incluyó que usted renunciaba a la defensa de bandidos? https://t.co/ZrJLuH0p1D — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 11, 2023

Pues bien, tantos han sido los señalamientos de parte y parte que el penalista le propuso al mandatario de la capital antioqueña someterse a un polígrafo.

Un polígrafo ayuda a registrar respuestas fisiológicas, que denotan reacciones de verdad o engaño, según el portal 'Poligrafía'. - Foto: Getty Images

“Ahora sí me hizo reír el ladrón de “pinturita”. Te la pongo más fácil bribón: sometámonos a un polígrafo y vemos quién es el delincuente. Y una apuesta: ¿cuál de los dos termina preso? ¿Te le mides, mitómano cobarde?”, comentó.

Daniel Quintero respondió a la propuesta del polígrafo, afirmando que estaba de acuerdo: “Ya mismo. Preguntémosle a la gente qué te debemos preguntar en el polígrafo. Llevemos también a Uribe y le hacemos algunas preguntas”. Pero luego, de la Espriella le realizó una contrapropuesta.

“Te propongo otra opción: veámonos de frente, como debe ser, porque en las redes todo el mundo es “valiente”. Hagamos un debate público, que nos permita probar lo que cada uno afirma. Pon fecha y sitio. Estoy listo”, afirmó.

.@QuinteroCalle veo que no te gusta la idea del polígrafo. Te propongo otra opción: veámonos de frente, como debe ser, porque en las redes todo el mundo es “valiente”. Hagamos un debate público, que nos permita probar lo que cada uno afirma.Pon fecha y sitio. Estoy listo.(A.D.LE) pic.twitter.com/gtWDqEOpzr — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLAE) February 11, 2023

Al final, Quintero zanjó la discusión con el siguiente mensaje: “No vales la pena, exabogado. Un año de injurias lo único que te dejaron fue una denuncia penal para la que tendrás que contratar un abogado porque ya ni defenderte puedes”.

Daniel Quintero también se enfrentó con Uribe

El expresidente Álvaro Uribe está enfrentado en las redes sociales nuevamente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En la discusión, que no es nueva en Twitter, se han involucrado varias personas, entre ellos, Diana Osorio, la esposa del mandatario paisa, y el concejal Albert Corredor, quien hace parte del Centro Democrático, aunque se declaró en rebeldía del expresidente y terminó aliado con Quintero.

Pelea entre Álvaro Uribe y Daniel Quintero - Foto: SEMANA

Uribe escribió en su cuenta personal de Twitter que “el alcalde se llevó a Corredor, estaba aburrido en el Centro Democrático porque aquí no se roba. Medellín necesita una alcaldía de verdad: honorable, austera, comprometida con la seguridad, la superación del hambre, educación, crédito y capital semilla frente al desempleo juvenil”.

El alcalde de Medellín no dudó en responder: “Expresidente, Corredor seguro se vino para acá porque aquí no se mata. Su gobierno le robó la vida a 6402 jóvenes que hoy tendrían la edad de sus hijos. Quizás no tan ricos, pero vivos”.

El concejal Albert Corredor hizo campaña al lado de Álvaro Uribe y ahora pide su renuncia del partido. - Foto: API

El propio concejal Corredor también le respondió a Uribe: “conocí su clan por dentro y a usted lo enfrenté y lo derroté. Su enfermedad por el poder no solo lo llevó a robar, usted mató a una generación. No voy a permitir que usted y los suyos vuelvan a secuestrar a Medellín”.

Esa, precisamente, es la razón de la nueva disputa entre Uribe y Quintero: las elecciones regionales del 2023 y el interés de la derecha de recobrar la Alcaldía de Medellín.