Abelardo de la Espriella sorprende y dice, en vivo, lo que hará con su sueldo si se convierte en presidente: “No lo quiero”

El candidato Abelardo de la Espriella se ha vendido como el outsider de estas elecciones 2026 y lo intenta demostrar en muchas de sus promesas. En las últimas horas, sorprendió al confirmar lo que haría con su sueldo si llegase a convertirse en el próximo presidente.

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En una conversación con Blu Radio, el abogado dijo que no quiere ese dinero, ya que ha criticado en varias ocasiones a aquellos que, según él, han recibido pagos del Estado durante toda su vida.

“No lo voy a recibir, se va a una obra benéfica, a una fundación o veremos qué hacemos, pero no voy a recibir ni un peso”, afirmó.

De la Espriella sostuvo que en estos momentos no está recibiendo tampoco dinero para su campaña y esto es lo mismo que piensa hacer si se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

El jurista explicó que en medio de la campaña han abierto cuentas en las que se prohíbe que cualquier persona consigne, más allá de que sea tan solo un pequeño monto. Además, contrató una firma auditora internacional para que vigile el flujo de los recursos. “Eso es lo fundamental”, comentó.

El candidato dijo que no tiene problemas con el Centro Democrático y, por eso, no ve a Paloma Valencia como una enemiga, sino como una competidora en las elecciones.

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En ese sentido, aseveró que cree que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está preocupado por ganar para mejorar el país, mas no por beneficio propio. “Yo soy amigo y soy cercano a él, he sido su abogado y le tengo mucho cariño y afecto”, dijo.

“Lo que pasa es que yo soy el hijo rebelde, mientras que Paloma es la hija juiciosa y tranquila. Yo nado contra la corriente, a mí me gusta hacer las cosas a mi manera y dos personalidades así, como la de él y la mía, se encuentran y empieza el tema”, añadió.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, dejó en claro que no quiere ser el llamado Nayib Bukele colombiano, aunque remarcó que sí le gustan algunas de las propuestas que él ha convertido en realidad, como por ejemplo la megacárcel.

“Yo soy Abelardo de la Espriella, soy particular, singular y original. Yo no quiero ser nadie, soy feliz por ser quien soy. Que la gente haga comparaciones, eso es inevitable; pero yo tengo perfectamente claro que tengo mi personalidad, criterio y los liderazgos de otros lados no se pueden adaptar a Colombia”, manifestó.