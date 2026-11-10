Una nueva controversia jurídica surgió alrededor del caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Esta vez, el abogado Alejandro Carranza, quien representa al expresidente Gustavo Petro, fue objeto de una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades en actuaciones adelantadas ante organismos internacionales.

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Alejandro Carranza Víctor Mosquera Documento Foto: SEMANA

La denuncia fue presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe, quien cuestiona que Carranza habría asumido actuaciones que proyectaban una representación institucional del Estado colombiano sin contar, presuntamente, con las facultades legales para hacerlo.

Uno de los episodios señalados corresponde a una intervención realizada en 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el trámite relacionado con las medidas cautelares solicitadas por el caso del dirigente político.

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Miguel Uribe, Segunda Marquetalia Foto: SEMANA

Mosquera también puso bajo cuestionamiento una actuación ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la que Carranza habría presentado una denuncia contra alias ‘Iván Mordisco’ utilizando la expresión “el Estado colombiano por intermedio de su presidente”.

Para sustentar la queja, el abogado de la familia Uribe incorporó respuestas de diferentes entidades. Según la documentación mencionada en la denuncia, la Presidencia no encontró contratos relacionados con esa representación, mientras que la Cancillería manifestó que no existía autorización para que Carranza actuara en nombre del Estado.

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María Claudia Tarazona, Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro. Foto: Semana/Semana/Presidencia.

La Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tampoco habrían encontrado vínculos contractuales que respaldaran esa función.

Por su parte, Carranza rechazó los señalamientos sobre una supuesta representación estatal y sostuvo que sus actuaciones fueron realizadas a título particular. Además, manifestó su disposición para comparecer ante las autoridades y explicar las circunstancias de su intervención.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado hace más de un año. Aunque la Fiscalía ha logrado la condena de los sicarios y autores materiales del crimen, siguen las dudas por conocer quién dio la orden. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA POR EL EQUIPO DE PRENSA DEL CONCEJAL ANDRÉS BARRIOS

La queja busca establecer si el abogado incurrió en alguna falta disciplinaria al adelantar estas gestiones y si sus actuaciones pudieron generar confusión sobre la representación oficial de Colombia ante instancias internacionales.