“Acá hay un sesgo racial que no se puede ocultar”: Francia Márquez responde a las críticas por su viaje a África

Francia Márquez, en su rendición de cuentas tras su visita a tres países de África, respondió a la polémica alrededor de los costos que tuvo el viaje, que incluyó a una amplia delegación de funcionarios, empresarios y líderes culturales. La vicepresidenta contestó las críticas contra ella asegurando que existe un “sesgo racial”.

Un periodista le preguntó a la vicepresidenta si existe una cifra del costo total del viaje, a lo que Márquez respondió con una reflexión de las críticas que ha recibido.

“En relación a las cifras, no tengo cifras. Oí que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba. No sé si son cifras ciertas o no, esto no ha pasado en ningún otro gobierno ni con ninguna otra delegación”, indicó la vicepresidenta.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - Foto: Presidencia

Márquez aseguró que ha hecho viajes a otros lugares, incluidos destinos como Europa y Estados Unidos: “Por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o por los recursos que se gastaban movilizándonos”.

“Solo pasó porque era el continente africano. Aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar”, indicó.

Por otro lado, Márquez tampoco dio la cifra de lo que se gastó la organización Open Society, que financió parte del viaje: “No sé, ellos directamente asumieron conseguir el hotel, los transportes y los alimentos para estas personas”.

David Racero defiende a Francia Márquez

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre el viaje de Francia Márquez a tres países de África. El congresista dejó una constancia en la Comisión Segunda, donde arremetió contra quienes critican o se burlan de la visita oficial de la vicepresidenta.

David Racero sale en defensa de Francia Márquez por su viaje a África. - Foto: SEMANA

En primer lugar, el representante Racero recalcó que se trató de una visita de Estado y no de un “paseo o una fiesta”.

“Fue una visita de Estado. Lastimosamente, algunos periodistas y algunos que se han llamado ‘oposición inteligente’ mostraron en comentarios tan soeces la ignorancia –tan atrevida como es– respecto a lo que significa un viaje de Estado de la vicepresidenta de Colombia a tres países de África. Ignorancia que demuestra racismo, ignorancia que demuestra desconocimiento de las relaciones internacionales hoy en día, ignorancia de la importancia que significa tomarse en serio fortalecer relaciones con África”, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes.

El representante recalcó algunas cifras del continente africano que hacen importante la visita de Márquez. Entre ellas, mencionó que cuenta con una población de 1.200 millones de personas que pueden duplicarse para 2050, que sacaron a 400 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años y que tiene un potencial económico de más de 3 trillones de dólares.

“Estamos hablando de un continente emergente en términos de población y económicos. Problemas similares que tiene ese continente con nosotros y que el desconocimiento, la ignorancia, el racismo y las ganas de criticar por criticar generaron una matriz de opinión en contra de la vicepresidenta”, agregó el representante.

De acuerdo con Racero, el fin del viaje era fortalecer todo tipo de relación con los tres países visitados y que la vicepresidenta fue a reunirse con los mandatarios.

Vicepresidenta Francia Márquez.

“Ella no se fue de safari. Acá una discusión, una perorata vulgar, vacía y mediocre de lo que significa una visita de Estado”, agregó.

Racero anunció que el Pacto Histórico citará a la vicepresidenta a la Comisión Segunda de la Cámara, la que se encarga de discutir asuntos de relaciones internacionales, para que explique su viaje a África y la importancia de la visita.

“Es muy fácil hacer videos y buscar likes. Que cuánta plata se va a gastar en la gasolina de los aviones. ¿Cómo quiere que se vaya, nadando o en chalupa? ¿Cómo se viaja a África entonces? No decimos lo mismo cuando se viaja a Europa o cuando se viaja a Estados Unidos”, agregó.