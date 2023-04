“Adelante presidente, Colombia lo acompaña”: Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ celebra anuncios de Petro

A través de su cuenta en Twitter, Rodrigo Londoño, quien era conocido en las extintas Farc con el alias de Timochenko, sigue mostrando su apoyo al presidente Gustavo Petro.

Este miércoles, Londoño compartió una publicación en Twitter que hizo el jefe de Estado, una vez fue aprobada la ponencia positiva de la reforma a la salud en el Congreso.

Timochenko recalcó en su mensaje de apoyo al presidente Petro que “las grandes transformaciones que requiere Colombia no pueden ser sometidas al capricho del clientelismo y la politiquería”.

En el centro, Rodrigo Londoño, ante la JEP. - Foto: Alexandra Ruiz

El exlíder guerrillero también señaló que el jefe de Estado había sido elegido para “consolidar la paz y la justicia social”. Por lo tanto, cerró su mensaje diciendo: “Adelante presidente, Colombia lo acompaña”.

Las grandes transformaciones que requiere Colombia no pueden ser sometidas al capricho del clientelismo y la politiquería.



Gustavo Petro fue electo presidente por el pueblo colombiano para consolidar la paz y la justicia social.



Adelante, Presidente, Colombia lo acompaña. https://t.co/6WBrDHz735 — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) April 26, 2023

Por medio de su cuenta en Twitter, el presidente Petro se pronunció este martes en la noche, enumerando tres puntos:

“Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran:

1. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto.

2. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada.

A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo.

3. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del Gobierno”.

Contrario a Timochenko, la senadora Paloma Valencia salió a reprochar lo dicho por el jefe de Estado. La congresista del uribismo le respondió este miércoles 26 de abril a cada uno de los puntos planteados por el presidente Petro.

La congresista le dijo al presidente Petro, respecto al punto uno, que no hubo una invitación a un pacto por el cambio, tal como lo mencionó él en su cuenta en Twitter.

La senadora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA y Presidencia, respectivamente.

Además, fue enfática en decir, haciendo referencia al punto dos, que el Gobierno utiliza el “Estado para comprar voluntades”.

Y la senadora del uribismo fue más allá. Dijo, haciendo énfasis en el ítem tres, que la “soberbia del Gobierno es proporcional al desconocimiento”.

Las decisiones políticas del Presidente demuestran:

1. No había invitación a un pacto por el cambio, era un contrato de adhesión antidemocrático y ajeno al diálogo

2. Usan el Estado para comprar voluntades

3. La soberbia del gobierno es proporcional al desconocimiento. https://t.co/DNchVUoXt5 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 26, 2023

“Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este”

Sorprendidos quedaron algunos de los asistentes al conversatorio ‘La verdad del conflicto’ que se llevó a cabo el jueves 23 de marzo en la Universidad Javeriana en Bogotá, luego de que Rodrigo Londoño, Timochenko, dijera sentirse más seguro durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

En medio del conversatorio se habló de las garantías de seguridad para los firmantes de paz, a lo que Londoño dijo: “Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”.

El presidente Gustavo Petro es, según Rodrigo Londoño, la única esperanza de preservar le camino de la paz en el país. - Foto: Archivo Particular - Cortesía

Además, Londoño, el último máximo jefe de la extinta guerrilla de las Farc, dijo en el evento que le había pedido al presidente Gustavo Petro que tomara como base para la ‘paz total’ todo aquello que se construyó en La Habana (Cuba), es decir, en medio del acuerdo de paz que se llevó a cabo con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Esa puede ser la mayor falta que tiene la ‘paz total’. Es lo que casi nos pasa con el plebiscito. La gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía. Y eso pasa con la ‘paz total’”, señaló Londoño.